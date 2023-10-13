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13/10/2023

一田購物優惠日eShop推15折起掃筍貨！波蘭羽絨被勁減$1,600 / $79買德國煎盤 / 買$1,200送$50優惠券！即睇優惠期

#Shopping #一田 #購物 #優惠 #eShop #貨品 #產品 #廚房用品 #旅行用品 #禮券 #著數
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Text: Sammy Leung

　　大家準備Shopping了嗎？半年一度的一田購物優惠日eShop推出網上率先買，超多貨品都有折，好像是人氣卡通迪士尼史迪仔產品、廚房用品、旅行用品、一田餐飲禮券、食品都有優惠，最抵低至15折！大家有興趣的話就要看下去了！

 

　　一田購物優惠日eShop近日推出了率先買活動，大家只要在即日至10月18日到指定的網站，就會看到今次的活動，當中有超過1,500款筍貨，最抵低至15折。進入官方網站後，就會看到網站中分了7大類別，包括一田獨家發售產品、寢具用品、廚房用品、旅行用品、一田餐飲禮券、糧油雜貨及零食飲品。所以今次編輯就在Pick了一些筍貨，看看大家有沒有興趣！

 

一田獨家發售產品

 

　　在一田獨家發售產品中，有很多人氣公仔的貨品，好像是史迪仔、姆明一族、怪獸大學都有。大家用$59就可以入手原價$139的姆明午餐袋，平了$80；而J.MORAN三摺小狗遮光銀膠傘都由$179減至$79！

 

 

大家用$59就可以入手原價$139的姆明午餐袋

J.MORAN三摺小狗遮光銀膠傘都由$179減至$79

 

寢具用品及旅行用品

 

　　寢具用品、旅行用品方面，都有很多選擇，好像是原價$1,178的印花純棉智慧被袋套裝減至$399，足足減了$779；大家用$就可以入手原價$的，平了；大家用$899就可以入手原價$2,500的CHERRY 90%尊貴羽絨被（波蘭羽絨），是36折，勁減$1,601；而只要用$599就可以買到20吋的HALLMARK100%PC四輪行李箱，平了$881！

 

原價$1,178的印花純棉智慧被袋套裝減至$399

$899就可以入手原價$2,500的CHERRY 90%尊貴羽絨被(波蘭羽絨)

HALLMARK100%PC四輪行李箱 20"

 

廚房用品

 

　　廚房用品方面，大家用$79就可以入手原價$528的德國卡爾20CM煎盤，平了$449，低至15折；另外用$498就可以買到日本製的TAKEHARA PLUS 3件廚具套裝，包括20CM單手鍋、20CM煎鍋及WESTMARK 湯勺。而其他陶瓷碗、陶瓷杯、保溫杯、砧板等等都有優惠。

 

$79就可以入手原價$528的德國卡爾20CM煎盤

 

日本製的TAKEHARA PLUS 3件廚具套裝

 

下一頁：睇埋一田餐飲禮券+食品優惠

 

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