M+博物館下月指定日子免費入場！不用預約！睇草間彌生藝術品 / 動畫藝術影片 / 設公眾導賞團！即睇最後入場時間+指定入口

博物館M+兩周年推出特別優惠？在2021年開館的M+在2023年 11月 12日踏入開幕兩周年，所以趁今次機會M+推出將特別優惠。除了可以免費入場外，更可以免費觀賞公眾節目，如果大家想去M+的話，就要留意以下的特別優惠。

位於西九文化區的博物館M+在2021年開館，吸引不少人前往參觀，大家又最喜歡當中哪一個展覽呢？為慶祝開幕兩周年，M+於2023年11月12日兩周年當天提供免費入場，大家不用提前預約，即可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目。不過，要提一提大家，訪客當日只可於藝術廣場入口進入博物館，而11月12日的開放時間為上午10時至下午6時， 最後入場時間為下午4時。

圖片來源：mplus.org.hk

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在2023年11月12日，大家可以免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽，展廳有B2層的潛空間及展演空間、2樓的希克展廳、2樓的東展廳、2樓的南展廳及2樓的匣子及地下的地下大堂展廳；不過，特別展覽是不包括的。這些地方又有甚麼展覽呢？M+標準門票涵蓋的展覽包括：

● B2層的潛空間：M+委約新作：草間彌生──神經的死亡

● 展演空間：草間彌生：圓點執念──渴望天堂的愛

● 2樓的希克展廳：M+希克藏品：別傳

● 2樓的東展廳：物件 · 空間 · 互動

● 2樓的南展廳：個體 · 源流 · 表現

● 2樓的匣子：匣子

● 地下的地下大堂展廳：希克獎2023

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圖片來源：mplus.org.hk

另外，M+亦將於兩周年當天舉辦免費公眾活動及免費放映節目，編輯為大家選了幾個公眾活動及放映節目：

● 標準門票展覽的焦點短講及公眾導賞團（地點為M+標準門票展覽）：焦點短講毋須預約，而公眾導賞團（11:30及15:30）需要在地下服務櫃檯登記

● 中國內地：經典重溫（地點為M+戲院1院、時間是上午11時半）：1950年代至1980年代以水墨、木偶、剪紙和傳統手繪四種形創作的動畫佳作。不設劃位，毋須預約。

● 日本：實驗與革新（地點為M+戲院1院、時間是下午2時半）：五部1970年代至1990年代的短片，呈現日本動畫步入全盛期前的開拓與創新精神。不設劃位，毋須預約。

● 《愛的抱抱》（地點為M+戲院2院、時間是下午3時）：編劇兼導演雅典娜麗素特桑嘉莉講述了不善交際、唯獨對大衛．艾登堡和樂隊Suicide深深著迷的年輕女性瑪麗娜的故事。不設劃位，毋須預約。

更多免費公眾活動、放映節目及安排，可以到官方網站查詢。