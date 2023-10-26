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26/10/2023

康文署Smart PLAY 將啟用！成功登記自動參加大抽獎！贏走iPhone 15 Pro、Samsung Z Flip！安慰獎都有按摩槍！即睇活動詳情

#iPhone 15 Pro #運動場 #抽獎 #Jetso #運動按摩槍 #華為P60 Pro #智能健身繩 #健康 #著數 #康文署 #Smart PLAY #電子磅 #三星Z Flip 5 #運動 #Leisure HK
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Text: Kennis Wong

　　康文署Smart PLAY 11月9日正式啟用喇！做開運動的大家登記了沒有？成為Smart PLAY用戶，除了可以預約運動場外，還可以自動參加抽獎！是次活動獎品非常吸引，大家有機會抽中最新iPhone 15 Pro！幾時截止？有咩禮品？即睇抽獎詳情！

 

　　康文署Smart PLAY 11月9日正式啟用，屆時會取代現有的「Leisure HK」，但會繼續沿用「康體通」這個中文名，希望可以打撃炒場黨，大家輕鬆book場做運動！康文署宣布凡於11月5日或之前成功登記及完成身分認證，成為Smart PLAY用戶的大家將會自己參與大抽獎，每名用戶均有一次中獎機會，不過如果你是康文署職員就無法參加今次活動了！

 

　　獎品大部分都與運動健康有關，共有30份安慰獎，分別為智能電子磅、運動按摩槍及智能健身繩各10份，讓大家可以更關注自己的身體狀況，而大獎就更加令人雙眼發光，是蘋果iPhone 15 Pro、三星Z Flip 或華為P60 Pro，每款電話各一部，即是有3個人可以抽中大獎！康文署會於11月13日上午11時於康文署總部1樓視聽室，以電腦隨機抽出中獎者，並於11月20日康文署SmartPLAY網頁、康文署Facebook專頁「康文+++ 」、星島日報及英文虎報刊登結果，參加了抽獎的大家記得留意！

 

康文署SmartPLAY抽獎活動

推廣日期：即日起至11月5日

參加條件：成功登記及完成身分認證，成為Smart PLAY用戶即可自動參與

獎品：

1. 大獎：新款智能手機一部（蘋果iPhone 15 Pro、三星Z Flip 5或華為P60 Pro）（名額3人）

2. 安慰獎：

智能電子磅一部（名額10人）

運動按摩槍一部（名額10人）

智能健身繩一條（名額10人）

抽獎日期及時間：11月13日上午11時

抽獎地點：康文署總部1樓視聽室

公布結果日期及地點：11月20日於康文署SmartPLAY網頁、康文署Facebook專頁「康文+++ 」、星島日報及英文虎報刊登結果

 

（圖片來源：康文署）

 

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