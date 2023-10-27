機票優惠│HK Express推$10起搶10萬張平機票！15個熱門航點！即睇開售時間+旅行日期

又有平機票！今次是香港快運 HK Express推出10周年優惠，一共會有10萬張機票，涵蓋15條熱門航線，指定航線機票只需$10起！如果大家有想過在下年2024年6月前去旅行，記得要留意今次的優惠。即睇搶飛日期及時間！

香港快運 HK Express為慶祝10週年，在2023年10月28至30日，一連3日推出限時機票優惠，有15條熱門航線有優惠機票，一共會有10萬張機票！而這些機票價錢為$10起，不過要留意，這個價錢是不包括任何稅項的。

優惠日期：2023年10月28至30日

開賣時間：上午11時至晚上11時59分

航點公布時間：當日上午11時

旅遊日期至2024年6月

圖片來源：香港快運 HK Express Facebook

大家要留意，香港快運 HK Express在Facebook指，每日的優惠航點都會有所不同。所以大家如果想買到心水航線的優惠機票，就要記下時間，到時快手搶了！

詳情按此