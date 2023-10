商場感謝祭 | 沙田新城市廣場x Home Square 11月推大減價優惠！$11襯衫抱枕、Columbia低至半價、家電1折發售！消費最多贏Samsung電腦／手機

準備踏入11月,很多商場紛紛推出感謝祭優惠!沙田新城市廣場於11月1日至28日推出JUST BUY WEEKS感謝祭,聯乘Home Square帶來4大激賞活動,有機會以$11買精選產品,部分優惠更低至1折!即睇有咩著數!

商場大減價優惠 ︳ 第1激賞:$11搶男裝襯衫、品牌抱枕!額外消費滿額再減$100

The Point會員注意!於11月1日起,大家可以在The Point App以200會員積分,加上超抵價搶購新城市廣場及Home Square商店的精選產品,新城市廣場有原價$358的Determinant平紋休閒襯衫以$11售出,Home Square的MORRIS布藝抱枕都是同價(原價$299);而健康之選OTO護脊墊原價$439,優惠期間勁激減至大約$300至$102就買到!還有很多護膚品牌,如Caudelie、Woke Up Like This、fresh及CANVAS等,於11月15日至11月28日期間領取產品時,在門市額外消費滿$300,即減$100!

新城市廣場:Determinant 平紋休閒襯衫

原價$358;優惠價$11

(圖片來源:新城市廣場)

新城市廣場:OTO 護脊墊

原價$439;優惠價$102

(圖片來源:新城市廣場)

Home Square:MORRIS - 布藝抱枕(45 x 45 cm)

原價$299;優惠價$11

(圖片來源:新城市廣場)

商場大減價優惠 ︳ 第2激賞:agnès b手袋、Columbia登山鞋等低至半價!家電低至1折發售

每次感謝祭優惠,商場不少得的一定是勁減產品!新城市廣場聯同場內多個人氣美妝、個人護理、潮流運動品牌等商戶,Home Square更有低至1折,以及買一送一優惠!女士們於今次減價有福了!agnès b牛皮單肩袋手袋原價$3,690半價減至$1,845、The history of Whoo秘貼自生精華禮盒裝低至39折,由$3,426減至$1,320!Columbia Peakfreak II Outdry男裝登山鞋及Hatana Max Outdry女裝登山鞋都有半價!男裝鞋由$1,599減至$799,女裝鞋則由$1,399減到$699!至於餐廳、百貨及家電都有大減價,Kärcher德國高潔蒸氣清洗機 SC 2 Easyfix更低至1折,$244就買到(原價$2,440),太平家庭電器Gemini 電子多功能萬用鍋以25折、$398(原價$1,598)即可入手!

agnès b牛皮單肩袋手袋

原價$3,690;優惠價$1,845(5折)

(圖片來源:新城市廣場)

The history of Whoo 秘貼自生精華禮盒裝

原價$3,426;優惠價$1,320(39折)

(圖片來源:新城市廣場)

Columbia Peakfreak II Outdry 男裝登山鞋

原價$1,599;優惠價$799(5折)

(圖片來源:新城市廣場)

減場大減價優惠 ︳ 第3激賞:會員尊享激賺3倍積分當錢使!最高消費王贏SAMSUNG電腦、DYSON風筒!

The Point會員在11月亦有尊享優惠!凡於The Point App以500會員積分,於11月1日上午11時起換領「消費王通行證」,及於11月15日至28日活動期間首次單一電子消費滿$30,000或以上,成功登記積分後即可享獲3倍積分!換領高達$480 Point Dollar,並可於下次購物時當現金使用!

另外,買得愈多,賺到的可能愈多!商場特設「最高消費王大賞」,持「消費王通行證」、累積消費金額最高的消費王,即可贏取價值$16,280的SAMSUNG Galaxy Book3 Pro 360 16” i7筆記型電腦!而第2至第5名的顧客,則可分別贏取SAMSUNG Galaxy Z Fold 4手機(價值$14,598)、Dyson Supersonic 風筒(價值$3,780)、Nintendo Switch OLED 遊戲主機(價值 $2,680),以及新地商場禮品卡(價值$1,000)!

(圖片來源:新城市廣場)

商場大減價優惠 | 第4激賞:循環消費滿額不斷送現金券!最多可獲$80禮券

於11月18日至25日期間,凡於新城市廣場1及3期的時裝及美妝商戶消費滿$1,500或以上,即可獲$40一田現金禮券及特選客戶換領證乙張,憑特選客戶換領證便可於11月26日至12月6日期間,在新城市廣場3期商戶消費滿$800或以上,再獲$20一田現金禮券及$20美食禮券,盡享循環消費禮遇,簡直是愈買愈賺!

