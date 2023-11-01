著數 | 港式奶茶日！全港100間茶餐廳免費派奶茶！即睇11月派發時間、地點！遍布港九新界邊間最近你？

奶茶是不是你每天的精神能量飲品？假如你每天需要以一杯提神，一定要留意荷蘭皇家菲仕蘭（「菲仕蘭」）及旗下品牌黑白®的第11屆「港式奶茶日」活動！只要到指定茶餐廳就能免費領取黑白港式奶茶一杯，掃走工作煩惱！臨近新年，黑白還聯乘本地設計師推出生肖奶茶杯碟套裝迎新年，即睇點先換領到各種禮品！

11月全港百間茶餐廳特定時間免費派黑白奶茶！

荷蘭皇家菲仕蘭（「菲仕蘭」）及旗下品牌黑白®以每日派發奶茶開展11月！由即日起至11月30日的星期一至五，只要大家於指定時間到特定餐廳，就可以免費領取黑白®港式奶茶一杯；「至愛黑白淡奶 I ♥ Black & White」Facebook專頁每日都會發布帖文讓大家知道當日的派發地點及時間！

（圖片來源：黑白®）

餐廳遍滿港九新界，好像今日，上午10時半已在銅鑼灣金域冰廳及彩虹金華餐廳，以下午3時在大角咀金家樂茶餐廳和荃灣紅茶冰室派發。大家mark定方便自己的茶餐廳，睇準日子排隊領奶茶，為工作天打打氣！

本周派發奶荼詳情

日期：11月1日

時間及地點：

上午10時半：銅鑼灣金域冰廳、彩虹金華餐廳

下午3時：大角咀金家樂茶餐廳、荃灣紅茶冰室

日期：11月2日

時間及地點：

上午10時半：跑馬地萬興茶餐廳、紅磡富華冰室、天水圍勵揚冰室

下午2時半：荔枝角樂天冰室

下午3時：慈雲山禾味家

日期：11月3日

時間及地點：

上午9時：深水埗鴻昌茶餐廳

下午10時半：荃灣都好燒臘粉麵飯茶餐廳、葵芳富華冰室

下午2時半：新蒲崗樂天冰室

下午3時：九龍城港南湘蜀食堂

免費派發黑白®港式奶茶詳情請按此

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3大方法以$88換購限量版生肖奶茶杯碟套裝！

黑白®不只推廣本土茶飲，還著重本地設計文化，去年宣布與12 位本地設計師合作，一連 12 年推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列。明年是大旺的龍年，品牌特別邀請曾在全球網上漫畫比賽中獲獎的90後本地插畫師彭康兒（Bonnie Pang），以龍年為主題，設計出一對應節的奶茶杯碟套裝！杯的一面印有荷蘭菲仕蘭乳牛的經典圖案，另一面印有祥龍獻瑞的插畫，精神煥發的「龍仔」、「龍女」手捧黑白®港式奶茶，大家喜歡的話，記得在11月13日至明年1月17日期間以購買黑白®產品及儲蓋印的方法，並於明年1月4至17日登記，再以$88換購，以新杯迎接2024年！

（圖片來源：黑白®）

換購限量版生肖奶茶杯碟套裝詳情

活動推廣日期：11月13日至 2024年1月17日

登記日期：2024年1月4至17日

換購日期：2024年1月18至2月6日

換購方法

1. 飲奶茶儲蓋印：於指定茶餐廳或食肆惠顧奶茶乙杯以獲贈活動蓋印乙個，每集齊 8 個活動蓋印，並成功登記後即可換購

2. 購買黑白®產品：於香港或澳門指定商戶購買任何黑白®產品滿 $128（接受最多5個交易），憑有效電腦收據正本或網上商店訂單紀錄登記，成功登記後即可換購

3. 購買黑白®濃滑經典奶茶：於香港或澳門指定商戶購買黑白®濃滑經典奶茶8罐（接受最多5 個交易），憑有效電腦收據正本或網上商店訂單紀錄登記，成功登記後即可換購