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02/11/2023

HKTVmall向用戶派$3,000現金劵！買餸滿$150減$50 / SAMSUNG買$2,000減$300 / Puma買$350減$100！即睇領取方法

#網購 #網上購物 #HKTVmall #現金券 #購物 #優惠 #著數 #Jetso
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Text: Sammy Leung

　　大家會常常網購嗎？如果你本身愛在網上購物，必定常常使用HKTVmall吧！HKTVmall近日宣布在11月2日至12月31日期間，向HKTVmall帳戶派發總值$3,000現金券，只要購物滿指定金額就用得，即睇詳情！

 

　　HKTVmall宣布於11月2日至12月31日期間，推出「阿媽都話正」活動，向HKTVmall帳戶派發總值$3,000現金券，只要大家消費指定金額，就可以用到相關折扣優惠。現金券面值包括$30、$50、$80、$100，而適用的產品類別都十分多括超級市場、化妝品等等都可以。另外除了部分商戶專用現金券外，還有商戶實體門店現金券，編輯為大家選了一些相當吸引的現金券出來：

 

●　街市即日餸買滿$150減$50

●　英式超市 by HKTVmall買滿$150減$30

●　保健品及維他命買滿$300減$100

●　運動鞋買滿$300減$100

●　Puma 官方旗艦店買滿$350減$100

●　SAMSUNG 官方旗艦店買滿$2,000減$300

●　高露潔官方旗艦店買滿$200減$50

●　全場香水商品滿$300減$100

●　廁紙、紙巾及沐浴露買滿$300減$100

 

　　好，說了這麼多，一齊看看怎樣拿這些著數吧！其實方法十分簡單的，只要3步就可以了。

 

1.    登入HKTVmall帳戶後，綁定住宅地址，就會得到一系列現金券

 

2.    選擇自己想用的現金券，按進去就會看到指定優惠碼

3.    購物滿指定金額，輸入優惠碼，即享折扣

 

 

　　只要大家按進現金券，就會看到好多產品都買到，不過要記得留意優惠券使用日期，不要錯過了！

 

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