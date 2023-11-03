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03/11/2023

無印良品MUJI Week優惠！服飾／家居用品／食品低至8折！一招再攞額外9折︰人氣羽絨$267、收納箱$17起、行李箱都減價！

#Muji #無印良品 #MUJI week #優惠 #羽絨 #行李箱 #本地遊 #Jetso
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Text: Louise Yuen

　　MUJI 無印良品減價周開始了！無印良品由即日至 11 月 12 日於全港店舖及香港官方網上商店同步舉行「週間 MUJI week」，店內提供多項限定優惠之餘，會員在優惠期間更有額外 9 折，粉絲當然要把握機會掃平貨！

 

 

　　MUJI week 期間，店內多款秋冬服飾、旅行用品、家居用品及食品等有限定優惠，像熱賣的輕量羽絨便攜式背心，質地輕盈，又以蓬鬆度高達 750 的羽毛填充，保暖度十足，原價為 $328 起，9 折後減至 $296，加上會員額外 9 折優惠，最抵 $267 便可入手！而 MUJI 官方網上商店所見，長袖 T 裇、撥水長外套、牛仔褲、家居服套裝等統統有折；同樣是大受旅人歡迎的行李箱雖然未有折扣，但只要是會員便可享額外 9 折，36L 的行李箱是最平 $1,152 買到！唯一要留意，MUJI week期間店舖自取服務暫停，買一般商品滿 $500 免運費。用 MUJI passport 香港版手機 app 會員於 Café&Meal MUJI 餐飲消費一樣有額外 9 折！

 

MUJI  官方網上商店

網址︰https://onlineshop.muji.com.hk/pages/muji-week-nov-2023

 

男 / 女裝輕量羽絨便攜式背心 / 外套

9折優惠價︰$296 – $702（原價︰$328 – $780）

男 / 女裝精選棉質長袖T裇

9折優惠價︰$89 – $206（原價︰$98 – $228）

男 /女裝精選睡衣

8折優惠價︰$127 – $367（原價︰$158 – $458）

可水洗被

8折優惠價︰$1184 – $1664（原價︰$1480 – $2080）

棉絨拖鞋

8折優惠價︰$71（原價︰$88）

低噪音風扇

8折優惠價︰$392 – $472（原價︰$490 – $590）

行李箱連滑輪固定器

額外9折會員價︰36L $1152 / 75L $1782 / 105L $2412（原價︰36L $1280 / 75L $1980 / 105L $2680）

PE 儲物

9折優惠價︰$18 – $86（原價︰$20 – $95）

朱古力夾心棉花糖

優惠價︰$18 （原價︰$25）

 

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