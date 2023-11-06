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06/11/2023

雙11優惠｜國泰、華航機票低至85折！日台泰歐洲都有！台北$1,982起/ 聖誕遊倫敦$11,950！同場加映︰HK Express韓國3航點單程$288起+送sim卡、交通卡

#國泰航空
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Text: Louise Yuen

　　踏入 11 月，不同網購平台都陸續推出超抵雙 11 優惠，繼 IKEA、小米、豐澤莎莎之後，連航空公司也大搞雙 11 平機票優惠！像國泰多達 39 個航點機票低至 89 折，12 月遊東京只需 $3,920，飛倫敦過聖誕也不過 $11,950。中華航空則所有航線低至 85 折，而且出發日期至明年 5 月 31 日，台北來回機票最平 $1,982 連稅包行李。同場加映，HK Express 也有首爾、釜山、濟州限時優惠，單程 $288 起，指定日子預訂更加碼送 sim 卡、T-money 交通卡！

 

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雙11機票優惠｜國泰︰限時89折！12月遊東京$3,920/ 聖誕檔期飛倫敦$11,950

 

　　國泰航空（Cathay Pacific）推出雙 11 限時優惠，由即日起至 11 月 14 日只要憑優惠碼【 CXDOUBLE11 】於官網預訂機票，即有 11% 折扣優惠！航點由港人最愛的東京（成田）、大阪、福岡、台北、曼谷，至長線遊的倫敦、米蘭、蘇黎世、阿姆斯特丹、悉尼（雪梨）都有，多達 39 個目的地。國泰今次的雙 11 優惠出發日期定在 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 15 日，而且不設客艙級別限制及不適用日期，想年尾飛一轉去外地過聖誕也可以！

 

（圖片來源︰Cathay Pacific）

 

　　若於 12 月初由香港出發前往東京成田，官網所見，優惠價的航班時間不錯，可以早機去夜機返，來回機票本來要 $4,280，但用雙 11 優惠碼【 CXDOUBLE11 】後，連稅及包 23 KG 行李並亦不過 $3,920。臨近年尾都想去歐洲過個白色聖誕，記者試過在國泰官網揀選 12 月 15 日出發至倫敦希斯路、聖誕節後回程，來回機票最平 $11,950，以聖誕檔期來說，價錢算是划算。

 

12 月初由香港出發前往東京成田，早機去夜機返，來回機票折後約 $3,920 連稅及包 23 KG 行李並。

 

12月下旬的倫敦希斯路的來回機票最平為 $11,950，想在聖誕檔期遊歐洲不妨考慮一下。

 

國泰雙11 機票優惠

優惠碼︰ CXDOUBLE11

預訂日期：由即日起至2023年11月14日

出發日期：2023年11月1日至2023年12月15日

目的地：阿姆斯特丹、曼谷、北京、班加羅爾、宿霧、成都、重慶、達卡、福岡、福州、海口、杭州、約翰內斯堡（約翰尼斯堡）、高雄、吉隆坡、倫敦、馬德里、馬尼拉、墨爾本、米蘭、名古屋、南京、大阪、檳城、金邊、布吉（普吉島）、青島、首爾、上海浦東／虹橋、新加坡、悉尼（雪梨）、台北、東京（成田）、溫州、武漢、西安、廈門、鄭州及蘇黎世

網址︰https://flights.cathaypacific.com/zh_HK/offers/double-11-offer.html

 

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