雙11優惠合集！飲食、購物、玩樂有齊！AlipayHK聯乘信用卡推淘寶優惠、買Apple / Samsung組合勁減$1,111、自助餐買一送一

過幾天就是11月11日雙11！不少商場、餐廳，甚至旅遊或電子支付平台都推出各式各樣優惠！最著數的有WiFi路由器以$11就買到！今次會由玩樂、飲食、購物三大範疇推介最抵優惠，大家切勿錯過！

餐飲優惠：

雙11優惠 ︳ 1. 美麗華集團Mira eShop買$1,111翠亨邨大閘蟹套餐、自助餐買一送一！

美麗華集團網上商店Mira eShop精選了多間餐廳的飲食優惠！有中式的國金軒、翠亨邨，又有西式WHISK、Yamm等，無論自助餐，抑式精緻午、晚宴，又或者是時令大閘蟹套餐都有折扣，總有一款符合大家！由即日起至11月13日，只要到Mira eShop就可以購買這些飲食禮券，即睇有咩吸引！

Yamm自助餐買一送一！低至$257一位

Yamm的自助午餐及晚餐向來大受歡迎，今次藉著雙11，餐廳推出閒日買一送一優惠！自助午餐每人只需$257，而且星期一至五適用，共有4款主題可供選擇，每周更新不同主題，由日臺風味盛宴、星馬尋味之旅，到惹人垂涎的越泰系列及京川滬味力都有齊，大家揀好主題就可以約實日子！至於自助晚餐就只有星期一至四使用到，而且是買二送二，適合一家大細，還有即製黑松露卡邦尼意粉、黑松露伊比利黑毛豬火腿、芝士松露醬燒龍蝦及無限新鮮即開生蠔等，原價需要$3,248四位，現在只需$1,772，十分抵！另外假日下午茶亦有低至65折！

買一送一自助午餐

（圖片來源：美麗華集團）

Yamm優惠詳情

1. 買一送一自助午餐禮券

適用日期：星期一至五

原價：$942兩位

優惠價：$514兩位

2. 買二送二自助晚餐禮券

適用日期：星期一至四

原價：$3,248兩位

優惠價：$1,772 兩位

兩位用自助下午茶

（圖片來源：美麗華集團）

3.兩位用自助下午茶禮券

適用日期：星期六、日及公眾假期

原價：$722

優惠價：$492

翠亨邨、國金軒大推抵食大閘蟹套餐！連燒乳鴿人均$600有找

自助餐太多食物選擇花多眼亂？不如看看套餐優惠！如果喜歡吃大閘蟹，一定不能錯過兩間米芝蓮餐廳的大閘蟹套餐！翠亨邨2人大閘蟹燒乳鴿套餐在雙11優惠期間只需$1,111，即是每人只需$555.5，就可以享用兩隻四両主角清蒸大閘蟹、美味的蟹粉扒豆胚及蟹粉帶子炒飯等，還有招牌脆皮燒乳鴿，一飽口福！而國金軒的秋冬大閘蟹盛宴有6道菜，包括蟹粉玉珠澳洲龍蝦球、入口幼滑如絲的蟹粉炒千層蛋白跟蟹粉、滋補養生的石斛燉法國鵪鶉花膠湯及西班牙黑豚叉燒皇等，菜式豐富這麼多，價值亦會較貴，優惠期間每人需要$1,503，比原價（$1,688）減超過$100！

翠亨邨2人大閘蟹燒乳鴿套餐

（圖片來源：美麗華集團）

國金軒秋冬大閘蟹盛宴

（圖片來源：美麗華集團）

大閘蟹套餐優惠詳情

1. 翠亨邨2人大閘蟹燒乳鴿套餐

優惠換領期：11月至17日

原價：$1,376

優惠價：$1,111

2. 國金軒秋冬大閘蟹盛宴

優惠換領期：11月4日至18日

原價：$1,688（2位起）

優惠價：$1,503（2位起）

另外，國金軒亦有京式片皮鴨禮券，只要在星期一至四晚市，以優惠禮券就可$653吃到原價$1,087的片皮鴨！翠亨邨亦不弱，推出蠔皇南非10頭鮑魚及鮑汁花菇鵝掌禮券套裝，鮑魚只要$615（原價$752）就買到一套四包，每包有4隻！鮑汁花菇鵝掌則需$615（原價$752），同樣一套4包！而且兩款即食套裝都可以買3套享$111加購，變相幾十元就食到一隻鮑魚！

國金軒京式片皮鴨禮券

（圖片來源：美麗華集團）

翠亨邨秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券套裝

（圖片來源：美麗華集團）

翠亨邨鮑汁花菇鵝掌禮券套裝

（圖片來源：美麗華集團）

其他翠亨邨、國金軒優惠

1. 國金軒京式片皮鴨禮券

優惠換領期：星期一至四晚市

原價：$1,087

優惠價：$653

買三包可享$111加購優惠

2. 翠亨邨秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券套裝

原價：$752

優惠價：$615

3. 翠亨邨鮑汁花菇鵝掌禮券套裝

原價：$752

優惠價：$615

買三包可享$111加購優惠

西式餐廳$300食5道菜！

偶爾想吃高級一點的菜式的話，不如試試西式餐廳WHISK，趁著雙11優惠，餐廳推出五道菜品味午宴及十道菜精巧極緻晚宴買二送二！午宴有主廚推介香烤法國嫩鴿、煙燻鰻魚配蘋果醋、鮮甜龍蝦意大利飯、煙燻鹽麴鱒魚等菜式，禮券只需$1,196，每人$299就可品嚐5道菜！至於晚宴的菜式以法國食材為主，以法國多寶魚，龍蝦，招牌法國乳鴿招待食客，以新鮮的味道滿足你的味蕾！現買禮券只需$3,092四位，即是每人只需$773！

WHISK 五道菜品味午宴

（圖片來源：美麗華集團）

WHISK 十道菜精巧極緻晚宴

（圖片來源：美麗華集團）

WHISK禮券優惠詳情

1. WHISK 五道菜品味午宴禮券買二送二

優惠換領期：星期一至五

原價：$2,192四位

優惠價：$1,196四位

2. WHISK 十道菜精巧極緻晚宴禮券買二送二

優惠換領期：星期一至四

原價：$5,668四位

優惠價：$3,092四位

Mira eShop「雙11狂歡優惠」

推廣日期：即日起至11月13日

優惠內容： $1,111、加購價$11、11%折扣、買一送一

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