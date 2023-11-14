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14/11/2023

長者日2023｜HK Express推$2起長者機票優惠！台灣、曼谷有份？一次過睇航點+開賣日期！同場加映︰11.19如何免費搭港鐵？

#港鐵 #香港快運 #社會福利署 #長者日 #HK Express #優惠 #輕鐵 #著數 #長者日優惠 #機票 #Jetso
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Text: Louise Yuen

　　臨近一年一度的長者日，社會福利署預告將於 11 月 19 日推出逾 2,000 間店鋪參與的「長者日消費優惠」，由入手金器飾物、廚具至日常用品都有折扣，想不到連買機票去旅行亦有長者日優惠！香港快運航空（HK Express）日前宣布首次推出 $2 震撼價長者機票優惠，即睇涵蓋哪些航點及優惠詳情！同場加映，老友記在長者日當日也可免費乘搭港鐵。

 

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　　HK Express 為響應今年的「長者日」，由 11 月 15 日至 19 日期間推出限時優惠，只要是年滿 65 歲或以上的香港或澳門居民，便能以低至 $2 購買來往寧波及河內的單程機票，而來往台北、高雄、台中、曼谷、清邁及峴港的指定航班單程機票亦減至 $65 起，優惠名額有限,先到先得。要留意，單程機票價錢未包含行李費及稅項雜費。若老友記在預訂機票時加購寄艙行李，可享 65 折優惠購買 20 公斤寄艙行李限額，價錢為 $188/ 位。

 

越南河內（圖片來源︰unsplash）

 

HK Express長者日限時優惠

優惠日期︰2023 年 11 月 15 日（上午 10:00）至 19 日（晚上 11:59）

出發日期︰ 2023 年 11 月 23 日至 2024 年 3 月 31 日

網址︰https://uopromo.hkexpress.com/zh-hk/

 

下一頁︰長者免費乘港鐵優惠

 

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