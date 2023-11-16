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16/11/2023

Apple產品開倉大優惠！iPhone14 Pro激減$3,000！MacBook Pro 13” $5,999！iMac近半價有交易！iPad、Apple Watch都大劈價！每人限買幾多件？即睇地點、派籌時間

#Studio A #DG Lifestyle Store #Apple #iPhone #iMac #Macbook #Apple Watch #減價 #開倉 #優惠 #著數 #Jetso #折扣
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Text: Kennis Wong

　　又有開倉喇！今次係Apple產品！Studio A聯乘DG Lifestyle Store舉行Apple產品開倉感謝祭！今次有MacBook、iPhone，以及iMac等均瘋狂勁減！大家不追求新款，更可以約$2,000買到一部iPhone 12！即睇有甚麼至筍優惠！

 

　　Studio A聯同DG Lifestyle Store於11月17至19日期間，分別在旺角MOKO及新蒲崗Mikiki分店舉行Apple產品開倉感謝祭，屆時早上11時就會開始派籌，每60分鐘為一組，每組名額10個，分批進場。11時半正式入場購物，入場人士每人限買一件Apple產品。現場有大量減價產品，iPhone、MacBook、iMac，以及電子產品配件都有折扣，甚至低至33折！大家想掃貨一定要早點排隊，相信一定有很多人前往開搶！現在就看看有甚麼抵買之選，到時可以目標明確地入手心頭好！

 

約$2,000買iPhone 12、iPhone 14 Pro $5,000有找！

 

　　不追求新款，但又有換電話需要的果迷注意！今次開倉優惠有iPhone 12至iPhone 14 Pro Max出售，大家竟然可以用$2,099入手iPhone 12，比原價減了$3,100，絕對超值！除了iPhone 15系列外，iPhone 14系列是最新款，今次開倉有齊iPhone 14、Plus、Pro及Pro Max，最貴的iPhone 14 Pro Max只需$5,599！

 

MacBook、iMac任揀！

 

　　除了電話外，MacBook、iMac等受歡迎產品亦包羅萬有，以往過萬元的MacBook Pro 16’’只需$8,499！連大熱的藍色、粉紅色iMac都勁減$5,500，接近半價$5,599就能帶走它們！

 

（圖片來源：Studio A）

 

（圖片來源：DG Lifestyle Store）

 

　　另外一些電子產品配件，如電話殼、智能iPad鍵盤等均有折扣，而且每樣均減幾百元，最抵買的一定是原價$449的皮製電話殼，現只需$199！而第9代Smart Keyboard for iPad（原價$1,249）亦減至$999！

 

（圖片來源：Studio A）

 

（圖片來源：DG Lifestyle Store）

 

DG Lifestyle Store Apple產品開倉感謝祭

日期：11月17至19日
派籌時間：早上11時
活動開始時間：早上11時半
DG Lifestyle Store Facebook請按此

 

Studio A Apple產品開倉感謝祭

日期：11月18至19日
派籌時間：早上11時
活動開始時間：早上11時半
Studio A Facebook請按此

 

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