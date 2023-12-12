雙12優惠著數合集！購物、玩樂有齊！Agoda大阪酒店淨房價$145、$888買智能手機、水波爐激減$2,199、$6,699買iPhone 15

到了年尾，除了Black Friday及雙11有購物優惠，近年不少品牌、平台及商店都會在12月12日推出雙12優惠，今次會跟大家一齊睇6大品牌、平台及商店的出雙12優惠，有些只限今日，如果要入手就要快了！

雙12優惠│1. Agoda：大阪酒店淨房費$145

Agoda在2023年12月5日至12月18日推出了「12.12 大特賣」，只要在這段時間按進指定網頁，就會見到多個人氣地區都住宿都有折，旅遊地區包括：韓國、日本、馬來西亞、台灣、泰國、印尼、新加坡、越南等等。

圖片來源：agoda

以東大門金斯敦空中花園酒店為例，淨房費原價一晚為$5,210，減價後為一晚淨房費$899，是17折，十分抵住。而大家如果要去日本的話，都有很多選擇，剛好就有淨房費$145一晚的大阪新今宮酒店，淨房費不用$200，大家不要錯過。不過，提一提大家「Agoda 12.12大特賣」的酒店的最晚入住日期為2024年3月3日，超出此入住日期的酒店客房將恢復原價。

圖片來源：agoda

圖片來源：agoda

Agoda 12.12 大特賣

優惠日期：2023年12月5日至12月18日

詳情按此

下一頁：超多電子產品減價！iPhone 14 Pro減$1,700+最平$888入手vivo Y16