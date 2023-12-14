旅發局餐飲消費券｜下周開始派20萬份餐飲消費券！1,200間食肆、酒吧用得！滿$100即減$100！即睇3步搶券攻略+詳情

可能大家在網上都聽過本地市民版餐飲消費券！又有消費券？原來今次是香港旅遊發展局推出的活動「香港夜饗樂本地市民版餐飲消費券」，20萬份餐飲消費券將分2批推出，即睇詳情！

為了香港市民都可以和朋友在夜間開心消費，旅發局優惠平台推出了20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，這20萬份消費券會分別在2023年12月20日（星期三）及2024年1月10日（星期三）上午10:00開始派發，每一批名額10萬份，先看看如何免費領取：

1. 以香港手機號碼註冊／登入Discover Hong Kong帳戶

2. 瀏覽參與商戶，選定心儀的食肆或酒吧。按「新增到我的錢包」領取「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券

3. 在已領取優惠頁面，按「使用優惠券」，然後掃描由酒吧或食肆員工所提供的旅發局二維碼

因為名額有限，所以是先到先得，大家記得於2023年12月20日（星期三）及2024年1月10日（星期三）上午10:00開始免費領取。不過有幾點是要留意的，好像是每位登記者只可領取同一餐飲消費券1次；每個帳戶同一時間只可領取最多1張消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券。

拿了餐飲消費券，又可以怎樣用呢？大家可憑券於下午6:00起，在全港超過1,200間酒吧及「優質旅遊服務」計劃認可食肆，只要消費滿$100或以上，即可以使用$100餐飲消費券1張，如果同枱多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，是可以在同一帳單疊加使用！不過，所有限量餐飲消費券自領取日（即完成「新增到我的錢包」當日）起計30日内有效，過了30日就失效了。好，最後要看看哪些商戶可以使用，即睇「優質旅遊服務」計劃認可食肆名單。

搶券日期：2023年12月20日（星期三）及2024年1月10日（星期三）上午10:00

詳情按此