  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

14/12/2023

旅發局餐飲消費券｜下周開始派20萬份餐飲消費券！1,200間食肆、酒吧用得！滿$100即減$100！即睇3步搶券攻略+詳情

#餐飲消費券 #消費券 #香港旅遊發展局 #香港夜饗樂 #餐飲 #著數優惠 #xmasdine2023 #xmas2023 #xmasplay2023
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　可能大家在網上都聽過本地市民版餐飲消費券！又有消費券？原來今次是香港旅遊發展局推出的活動「香港夜饗樂本地市民版餐飲消費券」，20萬份餐飲消費券將分2批推出，即睇詳情！

 

 

　　為了香港市民都可以和朋友在夜間開心消費，旅發局優惠平台推出了20萬份「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券，這20萬份消費券會分別在2023年12月20日（星期三）及2024年1月10日（星期三）上午10:00開始派發，每一批名額10萬份，先看看如何免費領取：

 

　　1.    以香港手機號碼註冊／登入Discover Hong Kong帳戶

 

 

　　2.    瀏覽參與商戶，選定心儀的食肆或酒吧。按「新增到我的錢包」領取「香港夜饗樂」本地市民版餐飲消費券

 

 

　　3.    在已領取優惠頁面，按「使用優惠券」，然後掃描由酒吧或食肆員工所提供的旅發局二維碼

 

 

　　因為名額有限，所以是先到先得，大家記得於2023年12月20日（星期三）及2024年1月10日（星期三）上午10:00開始免費領取。不過有幾點是要留意的，好像是每位登記者只可領取同一餐飲消費券1次；每個帳戶同一時間只可領取最多1張消費券，於商戶兌換後才可以再領取其他消費券。

 

　　拿了餐飲消費券，又可以怎樣用呢？大家可憑券於下午6:00起，在全港超過1,200間酒吧及「優質旅遊服務」計劃認可食肆，只要消費滿$100或以上，即可以使用$100餐飲消費券1張，如果同枱多於一位顧客持有相同餐廳或酒吧的餐飲消費券，是可以在同一帳單疊加使用！不過，所有限量餐飲消費券自領取日（即完成「新增到我的錢包」當日）起計30日内有效，過了30日就失效了。好，最後要看看哪些商戶可以使用，即睇「優質旅遊服務」計劃認可食肆名單。

 

搶券日期：2023年12月20日（星期三）及2024年1月10日（星期三）上午10:00

詳情按此

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#餐飲消費券 #消費券 #香港旅遊發展局 #香港夜饗樂 #餐飲 #著數優惠 #xmasdine2023 #xmas2023 #xmasplay2023

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運香港行運秘笈！原來呢幾個行業最旺！九運搬去呢幾區因乜解究？家居風水點擺設？阿法醒你旺足20年tips！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk