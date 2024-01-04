MUJI無印良品大減價！門市網店衣物、傢具、家品激減超抵買！女裝長袖T裇$68 / 西裝外套$400有找 / 毛毯低至38折 / 雙人單人床笠同價 / 梳化42折入手

年末年初各大商舖進行大劈價，是不是激起了大家的購物欲？千萬不要讓它熄滅！MUJI無印良品即日起推出季度折扣優惠！衫褲鞋襪、飾物、家品等統統大減價，還包括冬季衣物！無論在網上商店，抑或實體店購物均有大激減！部分商品折扣則是網店限定，勁減數千元！今次優惠未有宣布活動限期，所以看中心頭好，記得盡快掃貨！現在馬上為你推介至筍貨品！

MUJI無印良品大減價 ︳ 1. 女裝：長袖T恤最平$68、搖粒絨外套勁減$100

這陣子天氣轉冷，真想買一件極保暖的外套包覆自己！今次MUJI減價不只短袖衫有折扣，連冬季外套及衣物也有優惠！大多搖粒絨外套大減$100，連羊毛混紡磨毛西裝外套也減近$200，由$680降至$488！至於一些內襯衫，如羅紋織高領長袖T恤更平至$68，性價比十分高！看看網上資料，大部分產品碼數及顏色眾多，大家可以放心挑選！

女裝搖粒絨外套

原價：$288；特價：$188

（圖片來源：MUJI）

女裝羊毛混紡磨毛西裝外套

原價：$680；特價：$488

（圖片來源：MUJI）

女裝有機棉彈性羅紋織高領長袖T恤

原價：$100；特價：$68

（圖片來源：MUJI）

女裝有機棉彈性磨毛喇叭裙

原價：$358；特價：$288

（圖片來源：MUJI）

MUJI無印良品大減價 ︳ 2. 男裝：文青風V領外套、無印麻質裇衫$158、西裝外套$400有找

至於男裝方面，除了與女裝一樣的搖粒絨外套有減價外，一些無印經典的男裝，如文青風有機棉粗織V領外套及洗水麻質長袖裇衫也減至$158，絕對是男士們穿搭抵買之選！除了休閒服飾外，比較正式的西裝外套也降價接近$200，低至$388就買到！

男裝有機棉粗織V領外套

原價：$288；特價：$158

（圖片來源：MUJI）

男裝洗水麻質企領長袖裇衫

原價：$280；特價：$158

（圖片來源：MUJI）

男裝撥水加工衍縫夾棉外套

原價：$580；特價：$458

（圖片來源：MUJI）

男裝彈性抗皺西裝外套

原價：$580；特價：$388

（圖片來源：MUJI）

MUJI無印良品大減價 ︳ 3. 童裝：短袖T裇、緊身褲低至$38！

講完男女裝服飾，是時候介紹童裝！MUJI的小朋友服飾與成人服裝一樣簡約舒適，不過價錢就平一截！雖然現在還是較清涼，但買定一些夏季衫迎接春夏也無妨！部分速乾短袖T裇低至$38，連緊身褲也是同樣價錢！而當季的保暖衣物也便宜得大量入手也不肉赤！喜歡為子女扮靚的話，一定要購買法蘭絨織連身裙及洗水麻質短袖裇衫，均是由$180減至$88！

MUJI無印良品大減價 ︳ 4. 配飾：羊毛圍巾接近半價、兩用掛肩袋$90有找

冬季怎可沒有圍巾、冷帽等配飾？MUJI的羊毛圍巾接近半價，由$158減至$88、童裝針織帽減價$50至$78，而大受歡迎的便服鞋也稍降至$158！至於方便外出便攜兩用掛肩袋$88就可以入手，趁MUJI大減價快點按自己的喜好及需要入貨喇！

童裝再生聚酯纖維混紡針織帽

原價：$128；特價：$78

（圖片來源：MUJI）

羊毛圍巾

原價：$158；特價：$88

（圖片來源：MUJI）

女裝有機棉撥水加工束繩便服鞋

原價：$195；特價：$158

（圖片來源：MUJI）

聚酯纖維撥水加工兩用掛肩袋

原價：$128；特價：$88

（圖片來源：MUJI）

MUJI無印良品大減價 ︳ 5. 家居用品：各種儲物箱大減價，最平約$60！雙人與單人床笠同價！

無印的收納箱有不同款式，可以完美貼合各個屋型設計，而且十分簡約，看起來很治癒！各款儲物箱，甚至連活輪的款式也是今次大減價的貨品，最平只需$61.2，大家可以度一度家中的位置，看看如何組合這些儲物櫃！

PP三層儲物架連活輪（小）

原價：$228；特價：$205.2

（圖片來源：MUJI）

PP儲物箱（中）

原價：$68；特價：$61.2

（圖片來源：MUJI）

如果喜歡無印風的家居風格，一定不能錯過今次同樣會減價的寖室用品！以往售價$880的雙人亞加力毛毯低至38折，以$328就可入手！另外無論單人或雙人尺寸，法蘭絨織床笠只需$288，趁特價要大手購入，打造簡約家居！

亞加力毛毯（雙人—米色）

原價：$880；特價：$328

（圖片來源：MUJI）

棉質法蘭絨織床笠（雙人）

原價：$420；特價：$288

（圖片來源：MUJI）

棉質法蘭絨織床笠（單人加大）

原價：$380；特價：$288

（圖片來源：MUJI）

MUJI無印良品大減價 ︳ 6. 家具：網上限定優惠橡木雙人床勁減近$4,000、$1.5萬梳化42折出售

你有沒有試過在MUJI購買傢俬類產品？以往逛無印良品商店時看到它們的單價也比較高，但今次減價活動中，竟然是家具類別減得最多！不得不提的一定是3座位真皮兩層羽絨梳化，由$15,000減至$6,280，足足約42折！而雙人床也減得誇張，由$6,800減至$2,880，減價近$4,000！不過大部分減價家具都是網店限定，最近想更換這些大型家品的話，不妨看看！

真皮兩層羽絨梳化（3座位）

原價：$15,000；特價：$6,280

（圖片來源：MUJI）

橡木雙人床

原價：$6,800；特價：$2,880

（圖片來源：MUJI）

胡桃木餐檯連抽屜（小）

原價：$4,480；特價：$2,580

（圖片來源：MUJI）

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