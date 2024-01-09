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09/01/2024

HK Express免費機票｜HK Express送19,000張$0來回機票！共13航點：東京、福岡、濟州、曼谷有份！即睇開搶時間+詳情

#短線遊 #著數優惠 #0+3 #香港快運 #HK Express #日本 #東京 #大阪 #著數 #Jetso
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Text: Sammy Leung

　　又有免費機票？大家計劃好今年旅行的目的地了嗎？近日，有很多航空公司都推出了各種機票優惠吸客，只要花一點時間可能都會買到平機票。而HK Express又宣布，在1月10日會送出19,000 張機票！哇！即睇詳情！

 

　　HK Express今日在Facebook上公布會有「賞你飛」活動，在1月10 日早上10時以先到先得方式送出超過19,000張免費來回機票，這些機票都是由香港國際機場贊助，通常居住在香港的人都可以搶哦。相信大家都很想知道免費機票的航點，免費機票13 個航點包括：

 

●　東京（成田）（NRT）

●　東京（羽田）（HND）

●　大阪（關西）（KIX）

●　福岡（FUK）

●　名古屋（NGO）

●　沖繩（OKA）

●　高松（TAK）

●　鹿兒島（KOJ）

●　首爾（仁川）（ICN）

●　釜山（PUS）

●　濟州（CJU）

●　曼谷（蘇凡納布米）（BKK）

●　布吉（HKT）

 

 

　　但到底怎樣搶呢？1月10日的早上10時，HK Express就會公布搶飛的網站，所以大家明早要早一點留意HK Express的網站或Facebook哦！另外，要提一下，有關機票不包括相關稅項、附加費及其他收費，所以大家要自行承擔一切相關費用，每位參加者最多可以贏取一張來回機票。數量有限，須受有關細則及條款約束。

 

搶飛時間：1月10 日早上10時

旅遊日期：2024年1月15日至7月11日

Facebook詳情按此

詳情按此

 

 

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