  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

12/01/2024

新年2024｜新年優惠懶人包︰IKEA送$200現金券／國泰品味網店低至7折！萬寧派車派過萬份福袋！即睇派發時間+地區

#惠康 #著數優惠 #萬寧 #國泰 #IKEA #Shopping
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　離農曆新年尚餘 1 個月，不少品牌已經相繼推出新年優惠，像 IKEA 就有買 $2,000 送 $200 現金券，讓大家趁年廿八大掃除前把握機會以至低價去舊迎新，換走舊傢俬、家具。萬寧則有「福氣一條龍特派車」遊走港九新界派過萬份福袋，由護膚、保健、個人護理至優惠券都有。國泰品味網店、惠康同樣有優惠，即睇詳情。

 

Read More︰

年糕2024｜賀年糕點早鳥優惠大集合！$188買酒店靚糕／75折米芝蓮一星蘿蔔糕／優惠價新推鮑魚金蠔紫芋糕！邊間$223買糕送茶包？   

 

新年優惠2024｜IKEA新年開運禮！買$2,000送$200現金券

 

　　IKEA 近日推出「新年開運禮」，由即日起至 1 月 31 日於 IKEA 分店（愉景灣及奧運 Close to you 除外）及網上購買傢俬家飾，每滿 $2,000 即可獲得 IKEA 現金券 $200 一張，每位顧客最多可換領6 張，即最多獲價值 $1,200 現金券（數量有限，送完即止），趁機為家居換上新傢俬、新家品，去舊迎新迎接龍年吧。

 

 

IKEA 新年開運禮

實體現金券派發日子：即日起至 2024 年 1 月 31 日

實體現金券兌換期：2024 年 2 月 1 日起至 2024 年 2 月 21 日

電子優惠碼派發日子：即日起至 2024 年 2 月 5 日

電子優惠碼有效期：2024 年 2 月 5 日 0:00 至 2024 年 2 月 26 日 23:59 期間（格林威治標準時間+8:00）

網址︰www.ikea.com.hk/zh

 

下一頁︰萬寧福氣一條龍特派車遊勻港九新界！派過萬份健與美福袋

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#惠康 #著數優惠 #萬寧 #國泰 #IKEA #Shopping

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk