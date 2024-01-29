29/01/2024
新年優惠 | 友和YOHO網店龍年大減價！連續3個星期四搶筍貨！Apple Macbook Pro勁減近$5,000 / 85折買Dyson風筒 / 優惠碼減$100 / 指定信用卡利是
Kennis Wong
Kennis Wong
思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
農曆新年龍年就到，大家辦好年貨，又或者為家中的電器送舊迎新未？友和YOHO農曆新年優惠大晒冷！除了應節的利是獎賞外，還有維時三星期的周四超級閃購及指定貨品優惠碼！無論買電器，抑或美容產品均有減價！想辦年貨或送禮，記得留意優惠！
新年優惠 ︳1. 三星期逢周四賀年超級閃購！Macbook勁減近$5,000、Dyson風筒$3,188入手
一連串友和YOHO新年優惠重頭戲一定是2月1、8日及15日的賀年超級閃購，凌晨12時開始搶指定產品，Foreo UFO 3、Dyson風筒及Macbook等人氣產品均在搶購名單中！Dyson Supersonic HD15普魯士藍限定版原價$3,780，優惠價$3,188！Macbook減價更誇張，Macbook Pro 16’’由$19,799減近$5,000，$14,988就能買到！不過每款產品均是限量，大家記得要眼明手快搶筍貨！
Foreo UFO 3 智臻面膜儀套裝粉紅色（送面膜6盒）
開搶日期：2月1日
原價：$4,480；優惠價：$2,588（限量10套）
（圖片來源：友和YOHO）
Dyson Supersonic HD15普魯士藍限定版 附精美禮盒
開搶日期：2月1日
原價：$3,780；優惠價：$3,188（限量5套）
（圖片來源：友和YOHO）
Samsung 27吋全高清人體工學電競顯示器
開搶日期：2月8日
原價：$3,380；優惠價：$1,988（限量10套）
（圖片來源：友和YOHO）
Apple 蘋果MacBook Pro 16"筆記型電腦 銀色
開搶日期：2月15日
原價：$19,799；優惠價：$14,988（限量2套）
（圖片來源：友和YOHO）
賀年超級閃購
推廣日期：2月1、8、15日（星期四）
開搶時間：凌晨12時正
（圖片來源：友和YOHO）
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