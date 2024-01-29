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29/01/2024

新年優惠 | 友和YOHO網店龍年大減價！連續3個星期四搶筍貨！Apple Macbook Pro勁減近$5,000 / 85折買Dyson風筒 / 優惠碼減$100 / 指定信用卡利是

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Text: Kennis Wong

　　農曆新年龍年就到，大家辦好年貨，又或者為家中的電器送舊迎新未？友和YOHO農曆新年優惠大晒冷！除了應節的利是獎賞外，還有維時三星期的周四超級閃購及指定貨品優惠碼！無論買電器，抑或美容產品均有減價！想辦年貨或送禮，記得留意優惠！

 

新年優惠 ︳1. 三星期逢周四賀年超級閃購！Macbook勁減近$5,000、Dyson風筒$3,188入手

 

　　一連串友和YOHO新年優惠重頭戲一定是2月1、8日及15日的賀年超級閃購，凌晨12時開始搶指定產品，Foreo UFO 3、Dyson風筒及Macbook等人氣產品均在搶購名單中！Dyson Supersonic HD15普魯士藍限定版原價$3,780，優惠價$3,188！Macbook減價更誇張，Macbook Pro 16’’由$19,799減近$5,000，$14,988就能買到！不過每款產品均是限量，大家記得要眼明手快搶筍貨！

 

Foreo UFO 3 智臻面膜儀套裝粉紅色（送面膜6盒）

開搶日期：2月1日

原價：$4,480；優惠價：$2,588（限量10套）

（圖片來源：友和YOHO）

Dyson Supersonic HD15普魯士藍限定版 附精美禮盒

開搶日期：2月1日

原價：$3,780；優惠價：$3,188（限量5套）

（圖片來源：友和YOHO）

Samsung 27吋全高清人體工學電競顯示器

開搶日期：2月8日

原價：$3,380；優惠價：$1,988（限量10套）

（圖片來源：友和YOHO）

Apple 蘋果MacBook Pro 16"筆記型電腦 銀色

開搶日期：2月15日

原價：$19,799；優惠價：$14,988（限量2套）

（圖片來源：友和YOHO）

 

賀年超級閃購

推廣日期：2月1、8、15日（星期四）

開搶時間：凌晨12時正

 

（圖片來源：友和YOHO）

 

下一頁：優惠碼買家居用品、美容扮靚產品！最多減$100！

 

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