機票優惠 | 樂桃航空推日本大阪平機票！單程最平$390起！不收燃油附加費！這個組合包20kg託運行李

好耐無聽過有平機票喇！適逢情人節將至，樂桃航空推出情人節優惠，以最低$390起的單程機票就能飛往大阪，還不收取燃油附加費！雖說優惠為情人節而設，但出發日期有8個多月之久！即睇搶平機票詳情，mark實時間開搶！

機票優惠 | 8點準時開搶！不收燃油附加費超吸引！

優惠說來就來！樂桃航空推出情人節優惠，於今日（2月2日）晚上8時起至2月4日開搶香港來回大阪的平機票！出發日期由2月13日至10月26日，如果你的工作容許來一場快閃旅行的話，編輯十分推薦你選擇2月13日至3月30日起程，因為這段時間最平以$390起就能買到一張單程機票！

無論在哪一個出發日期起飛，在這個活動中購買機票還不收取燃油附加費，比起以往大多數的優惠還要抵！另外，假如選擇「Value Peach」，更免費包括2件7kg手提行李，以及最重要的1件20kg託運行李，這樣就不用擔心在日本大買特買的戰利品不夠空位帶回香港！最近心思思想去大阪的話，記得今個Happy Friday Mark低時間搶機票！

（圖片來源：樂桃航空）

樂桃航空情人節優惠詳情

開搶日期：2月2日晚上8時至2月4日晚上11時59分

航點：香港來回大阪

出發日期：2月13日至10月26日

價錢（以單程計）：

1. 2月13日至3月30日（航班MM066）：$390起

2. 2月13日至3月30日（所有航班）：$680起

3. 4月8日至10月26日（所有航班）：$680起

優惠詳情及開搶連結請按此