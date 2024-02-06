新年電子利是 | 8大銀行、支付平台大派電子利是優惠著數！這間銀行派$1萬現金獎+ Apple禮品卡！AlipayHK深圳山姆消費$1,000減$50！邊間勁賺百佳優惠券？一文睇清點搶優惠

農曆新年還有幾天就到，大家開始趕工封利是未？未開始不要緊，還有些時間準備，但賺取電子利是就不等人！各大支付平台或店舖推出多項優惠，等住大家搶「利是」，預祝新年快樂！

1. AlipayHK：100%中獎率！有機會贏來回大阪機票、iPhone 15！北上消費隨機立減最多$888人民幣

現在無論在香港或內地消費，很多店舖也可以用AlipayHK付款，不知不覺就能憑消費儲到A. Point，只要在AlipayHK App上消費$1，就可以賺取1個A. Point，當有1,000 A. Point就能當作$1使用。即日起至2月16日，AlipayHK推出新春「龍行大運筆筆賺」，大家只需在AlipayHK App搜索「新年」進入App內指定活動頁，每消費抵扣／兌換500 A. Point即可獲得一次抽獎資格，中獎率為百分之百，每日最多可以抽獎十次，還有不同優惠券等大家開搶！

禮品亦相當豐富，包括8,888萬A. Point（價值$88,888）、大灣區航空來回大阪機票兩張、iPhone 15 256GB一部（價值$7,699）等，送出總值$600,000禮品！AlipayHK還在活動期間推出各種方法令你可以快速賺取A. Point！通過內地跨境支付、每日簽到、Ant Bank PayLater、網購以及捐款等途徑就可賺取積分，用得多賺得更多！A. Point除了可當錢使及參與抽獎，每天上午10時更可以低至500 A. Point兌換新年限定禮遇，包括500 A. Point兌換吉野家凍新鮮檸檬茶或炭燒雞串、8,888 A. Point兌換價值$368的張公館賀年糕點禮盒等！

（圖片來源：AlipayHK）

除了消費同時抽獎外，假如你主力在香港消費、辦年貨，在即日至2月16日起，信和集團S⁺ REWARDS 會員以AlipayHK或支付寶消費並成功登記點數，更可獲雙倍S⁺ 獎賞點數，還有逾300款新年精選優惠，涵蓋餐飲、珠寶、年貨及美妝服飾等多個範疇，用戶進入指定頁面即可免費換取多張優惠券，例如免費獲贈PHD千島夏威夷普通批一個、於7-Eleven購物$100或以上即減$10、金至尊珠寶港幣$100元珠寶鑽飾禮券等。

（圖片來源：AlipayHK）

而北上消費同樣有著數，即日起至2月15日，透過AlipayHK掃碼深圳商場內活動宣傳頁內二維碼，包括金光華廣場、領展中心城、福田星河COCO Park、福田·卓悅INTOWN、KK MALL、萬象前海、前海壹方城、龍華壹方天地、天虹龍華購物中心等深圳多商場均可免費獲取「18元禮券包」，在羅湖及落馬洲口岸掃描廣告牌二維碼免費獲取「6元交通優惠」，使用AlipayHK在深圳山姆會員商店消費滿$1,000即減$50。新年期間於內地消費除了可賺雙倍A. Point，更可參與「支付筆筆減」活動，領取後首10筆消費可享受隨機立減優惠，最高立減人民幣888元！

「龍行大運筆筆賺」詳情

1. 新春抽獎

推廣日期：即日起至2月16日

內容：於AlipayHK App「新年」活動頁，以500 A. Point抽獎一次，禮品包括8888萬A. Point、大灣區航空來回大阪機票兩張、iPhone 15 256GB一部等

2. 雙倍S⁺ 獎賞點數

推廣日期：即日起至2月16日

內容：信和集團S⁺ REWARDS 會員以AlipayHK或支付寶消費並成功登記點數，可獲雙倍S⁺ 獎賞點數

3. 北上港人專享優惠

推廣日期：即日起至2月15日

內容：透過AlipayHK掃碼深圳商場內活動宣傳頁內二維碼，可免費獲取「18元禮券包」；在羅湖及落馬洲口岸掃描廣告牌二維碼免費獲取「6元交通優惠」；使用AlipayHK在深圳山姆會員商店消費滿$1000即減$50

AlipayHK App「龍行大運筆筆賺」活動頁請按此

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