免費機票 | 香港機場2月每日送15個航點來回機票！東京、大阪、倫敦有份！打卡咁多次即獲$50現金券、抽獎機會！即睇參加方法＋打卡地點攻略

又有贏免費機票的機會喇！香港國際機場推出「相遊賞你飛」活動，只要打卡影靚相就有機會獲得一張免費國泰來回機票！各位旅行精只要於2月內在機場指定位置打卡，即可獲贈禮券，到達愈多打卡點，就可獲贈愈多抽獎機會！即睇參加方法試試自己的運氣！

每日送出15張來回機票！由香港出發到15個航點！

即日起至2月29日，只要到香港國際機場指定打卡點，持有當天的登機證，按活動規則拍照打卡並上載到社交平台就至少可以獲贈機場電子禮券1張，打卡更可參加抽獎，打卡次數愈多，抽獎機會便會愈多！每日將會送出15張來回機票，由香港往返15個熱門航點，包括北京、上海、東京、大阪、曼谷，以及歐遊必去的倫敦、米蘭等，出發日期由即日起至3月31日，無論長線遊或短線遊都滿足到！

（圖片來源：香港國際機場）

香港國際機場率先公開10個打卡點，散落於非禁區到禁區，5樓的抵港層至7樓的登記大堂，包括瀑布庭園、天際走廊等！大家如果持有當日登機證，去3個打卡點拍照並成功上載到社交平台，加上Hashtag標籤「#HKIAPhotoQuest」或「#相遊賞你飛」，即可獲贈$50電子現金券，去4個打卡點更會增添一個抽獎機會，而去夠8個則有同額電子現金券及2個抽獎機會！打卡4次或8次的話，如有其中一個打卡點位於非禁區，可獲取額外1次抽獎機會！

（圖片來源：香港國際機場）

（圖片來源：香港國際機場）

香港國際機場「相遊賞你飛」活動

推廣日期：即日起至2月29日

活動內容：到指定打卡點拍照上載至社交平台並持有當天登機證，Hastag「#HKIAPhotoQuest」或「#相遊賞你飛」，就能獲取相應獎賞，以及有機會贏取1張免費來回機票

獎賞內容：

1. 到3個打卡點拍照，即可獲贈$50電子現金券

2. 到4個打卡點拍照，即可獲贈$50電子現金券及一次抽獎機會

3. 到8個打卡點拍照，即可獲贈$50電子現金券及兩次抽獎機會

*打卡4次或8次，如有其中一個打卡點位於非禁區，可獲取額外1次抽獎機會

（圖片來源：香港國際機場）

獎品兌換櫃檯開放時間：上午8時至晚上10時

獎品兌換櫃檯地點：鄰近12號登機閘口、鄰近36號登機閘口

機票詳情：

香港國際機場於活動期間每日送出15張免費來回機票

出發日期：即日起至3月31日

航點：

1. 北京

2. 上海

3. 成都

4. 杭州

5. 台北

6. 東京

7. 大阪

8. 曼谷

9. 新加坡

10. 首爾

11. 倫敦

12. 紐約

13. 悉尼

14. 溫哥華

15. 米蘭

活動詳情請按此