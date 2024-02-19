機票優惠｜樂桃航空3日快閃優惠！今晚開搶！香港飛大阪單程最平$440起！不收燃油附加費！即睇旅行日期、搶機票時間

大家今年會不會想去日本呢？如果會的話，就要留意樂桃航空的平機票了，今次樂桃航空推出3日快閃優惠，香港來往大阪(關西)航線最平單程$440元起，仲不加收燃油附加費！即睇旅行日期及搶機票時間！

樂桃航空在2024年2月19日下午8時至2月21日晚上11時59分，推出「3日快閃優惠」，優惠活動將適用於3月4日至10月26日出發的香港來往大阪(關西)航線航班，仲不收取燃油附加費！正！先看看去程及回程的價錢！

去程的話，航班日期為2024年3月4日至10月26日，不適用於4月30日至5月5日、5月14日至5月20日、6月7日至6月11日、6月28日至10月15日，大家會坐MM066，而一程的價錢為$440！而回程方面，航班日期為2024年3月4日至10月26日，不適用於4月30日至5月5日、5月14日至5月20日、6月7日至6月11日、6月28日至10月15日，大家可以坐所有航班，一程的價錢為$680！這優惠更不收取燃油附加費，不過就要另繳機場稅等費用。大家要留意，行李託運和預選座位皆須另外付費。

這個時間真的可以看到櫻花美景，優惠的訂購方法很簡單，2 Steps就得！

訂購方法：

1. 選擇正在促銷的「路線」「日期」、然後按搜尋！

2. 如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位！選擇票價後進行購買手續！

樂桃航空3日快閃優惠

發售日期：2024年2月19日下午8時至2月21日晚上11時59分

出發日期：2024年3月4日至10月26日

詳情按此