22/02/2024
香港旅遊博覽會2024開鑼！一次過睇最抵會場優惠！抽獎嬴度假村套票/ 買滿額換日本機票/ 訂指定目的地酒店額外送里數+雙人酒店住宿
Louise Yuen
Louise Yuen
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Senior Content Editor
首屆旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會」由今日（22 日）起於灣仔會展開鑼，國泰航空、Klook、KKday、港鐵公司、海洋公園、多間大型旅行社等 300 個機構一連四日會為大家推介食、買、玩、飛、住的最新旅遊潮流。場內分為本地遊、酒店及餐飲、高鐵、主題樂園、露營車和手信 6 大展區，更有機會參加抽獎贏走免費主題樂園入場劵、高鐵車票、機票和酒店住宿等，或於不同攤位買到最抵價的旅遊產品。
旅遊博覽會2024｜每日送$68旅遊數據卡！一個條件抽獎嬴度假村住宿套票
為了吸引大家參與展覽，香港旅遊博覽會每日均向首 800 名入場人士免費派發旅遊數據卡Club Sim 4 日（價值 68 元）。若以正價現場購票、持電子門票，或以免費門票換領券換領入場券的朋友都可參與抽獎，只要即場填妥抽獎券，並投入展覽場地的抽獎箱內即可。獎品包括來回機票、主題樂園入場劵、酒店住宿套票等。
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頭獎（1名）︰雙人Club Med度假村住宿套票 （可選Club Med卡尼島度假村, Club Med峇里島度假村, Club Med民丹島度假村, Club Med 夏季Tomamu北海道度假村或Club Med桂林度假村）（不含交通費、接送費及生態/溫泉稅（如有） （1份）
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二獎（1名）︰日本東京雙人來回機票（1份）
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三獎（140名）︰香港海洋公園 入場門票 （1張）
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四獎（103名）︰香港海洋公園水上樂園 入場門票 （1張）
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五獎（195名）︰香港高鐵來回車票（1套） 香港西九龍 去 廣州東
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六獎（103名）︰香港高鐵來回車票（1套） 香港西九龍 去 福田
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七獎（100名）︰旅遊Club Sim （7日數據漫遊通行證） （1張）
另外，場內還有 Mastercard®️卡簽賬大抽獎，顧客憑單一發票以 Mastercard 卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每 $500，均可獲一次抽獎機會， $1,000為兩次抽獎機會，如此類推。每張發票最多可獲 10 次抽獎機會。主辦機構將於 3 月 25 日隨機抽出得獎者，抽獎結果於 2024 年 4 月 2 日公佈。
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頭獎（1名）︰ 上海雙人來回機票 （商務客艙） 連3日2夜上海外灘華爾道夫酒店包早餐
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二獎（1名）︰ 台北雙人來回機票 （商務客艙） 連3日2夜台北遠東香格里拉包早餐
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三獎（1名）︰ 札幌雙人來回機票
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四獎（1名）︰ 巴塞隆拿雙人來回機票
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五獎（1名）︰ 福岡雙人來回機票
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六獎（1名）︰ 曼徹斯特雙人來回機票
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七獎（1名）︰ 首爾雙人來回機票
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八獎（2名）︰ 台北雙人來回機票
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九獎（3名）︰ 曼谷單人來回機票
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十獎（3名）︰ 青島單人來回機票
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十一獎（3名）︰ 成都單人來回機票
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十二獎（3名）︰ 杭州單人來回機票
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十三獎（200名）︰ 旅遊Club Sim （7日數據漫遊通行證） （1張）
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