香港旅遊博覽會2024開鑼！一次過睇最抵會場優惠！抽獎嬴度假村套票/ 買滿額換日本機票/ 訂指定目的地酒店額外送里數+雙人酒店住宿

首屆旅遊嘉年華「香港旅遊博覽會」由今日（22 日）起於灣仔會展開鑼，國泰航空、Klook、KKday、港鐵公司、海洋公園、多間大型旅行社等 300 個機構一連四日會為大家推介食、買、玩、飛、住的最新旅遊潮流。場內分為本地遊、酒店及餐飲、高鐵、主題樂園、露營車和手信 6 大展區，更有機會參加抽獎贏走免費主題樂園入場劵、高鐵車票、機票和酒店住宿等，或於不同攤位買到最抵價的旅遊產品。

旅遊博覽會2024｜每日送$68旅遊數據卡！一個條件抽獎嬴度假村住宿套票

為了吸引大家參與展覽，香港旅遊博覽會每日均向首 800 名入場人士免費派發旅遊數據卡Club Sim 4 日（價值 68 元）。若以正價現場購票、持電子門票，或以免費門票換領券換領入場券的朋友都可參與抽獎，只要即場填妥抽獎券，並投入展覽場地的抽獎箱內即可。獎品包括來回機票、主題樂園入場劵、酒店住宿套票等。

頭獎（1名）︰雙人Club Med度假村住宿套票 （可選Club Med卡尼島度假村, Club Med峇里島度假村, Club Med民丹島度假村, Club Med 夏季Tomamu北海道度假村或Club Med桂林度假村）（不含交通費、接送費及生態/溫泉稅（如有） （1份）

二獎（1名）︰日本東京雙人來回機票（1份）

三獎（140名）︰香港海洋公園 入場門票 （1張）

四獎（103名）︰香港海洋公園水上樂園 入場門票 （1張）

五獎（195名）︰香港高鐵來回車票（1套） 香港西九龍 去 廣州東

六獎（103名）︰香港高鐵來回車票（1套） 香港西九龍 去 福田

七獎（100名）︰旅遊Club Sim （7日數據漫遊通行證） （1張）

另外，場內還有 Mastercard®️卡簽賬大抽獎，顧客憑單一發票以 Mastercard 卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每 $500，均可獲一次抽獎機會， $1,000為兩次抽獎機會，如此類推。每張發票最多可獲 10 次抽獎機會。主辦機構將於 3 月 25 日隨機抽出得獎者，抽獎結果於 2024 年 4 月 2 日公佈。

頭獎（1名）︰ 上海雙人來回機票 （商務客艙） 連3日2夜上海外灘華爾道夫酒店包早餐

二獎（1名）︰ 台北雙人來回機票 （商務客艙） 連3日2夜台北遠東香格里拉包早餐

三獎（1名）︰ 札幌雙人來回機票

四獎（1名）︰ 巴塞隆拿雙人來回機票

五獎（1名）︰ 福岡雙人來回機票

六獎（1名）︰ 曼徹斯特雙人來回機票

七獎（1名）︰ 首爾雙人來回機票

八獎（2名）︰ 台北雙人來回機票

九獎（3名）︰ 曼谷單人來回機票

十獎（3名）︰ 青島單人來回機票

十一獎（3名）︰ 成都單人來回機票

十二獎（3名）︰ 杭州單人來回機票

十三獎（200名）︰ 旅遊Club Sim （7日數據漫遊通行證） （1張）

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