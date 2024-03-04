04/03/2024
機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行
Kennis Wong
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思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
Senior Content Editor
日本櫻花季到喇！當地各個縣市的櫻花紛紛綻放，每年都吸引世界各地的人前往賞花打卡！每到旺季一定要捱貴機票？一定要和大家搶機位？香港航空突襲式推出花季優惠，航點包括日本大阪、沖繩、熊本等，還有峇里島及內地熱門地方，讓大家在賞花最佳季節用最抵價錢飛！
3萬張機票包20kg寄艙行李！最平$730即飛！
香港航空即日起至3月14日推出機票花季優惠，提供3萬張經濟艙來回機票，價錢更包20kg免費寄艙行李額，最平低至$730（不連稅）即可起行！航點包括日本大阪、沖繩、熊本及札幌，更有峇里島及內地熱門地方，如北京首都大興、上海浦東、三亞及海口！旅遊日期由即日至6月5日都有，想趁春天賞花好佳節飛一轉的話，切勿錯過優惠！
（圖片來源：香港航空）
香港航空花季優惠
推廣日期：即日起至3月14日
推廣內容：3萬張經濟艙來回機票，已包含20kg免費寄艙行李額
旅行日期：3月至6月5日
航點：大阪、沖繩、熊本、札幌、峇里島、北京首都大興、上海浦東、三亞及海口
9大航點旅行日期及價錢
【香港來回大阪】
旅遊日期：即日起至4月26日
價錢：$1,400起
旅遊日期：4月27日至6月5日
價錢：$1,730起
【香港來回沖繩】
旅遊日期：4月5日至4月26日
價錢：$1,190起
旅遊日期：4月27日至6月5日
價錢：$1,410起
【香港來回熊本】
旅遊日期：4月5日至6月5日
價錢：$1,130起
【香港來回札幌】
旅遊日期：3月13日至6月5日
價錢：$3,110起
【香港來回上海浦東】
旅遊日期：4月5日至6月5日
價錢：$1,630起
【香港來回海口】
旅遊日期：即日起至6月5日
價錢：$730起
【香港來回三亞】
旅遊日期：即日起至6月5日
價錢：$750起
【香港來回北京首都大興】
旅遊日期：即日起至3月21日
價錢：$980起
旅遊日期：4月5日至6月5日
價錢：$1,820起
【香港來回峇里島】
旅遊日期：即日起至6月5日
價錢：$2,290起
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