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14/03/2024

國泰買一送一「機票+酒店」套票放送！6大航點包首爾、曼谷、倫敦！人均不用$2,000去高雄、$8,000有找飛倫敦連住宿！即Check購票連結

#倫敦 #國泰 #歐遊 #國泰航空 #台北 #高雄 #平機票 #機票 #0+3 #旅行 #首爾 #曼谷 #新加坡 #短線遊 #Travel News #著數優惠
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Text: Kennis Wong

　　又有限時機票優惠！今次有由香港國際機場贊助國泰航空的「機票＋酒店」買1賞1優惠，照舊不少得台北、曼谷、首爾等旅遊熱點，還有歐遊必去的倫敦！最平每人$2,000唔使就搞掂住宿及機票！無論有預算限制想快閃旅行，抑或來一趟長線歐遊，也可以留意一下優惠！

 

「機票＋酒店」2人同行最平人均唔使$2,000起行！

 

　　由即日起至3月18日，大家可以預訂由香港國際機場贊助的限時國泰經濟艙機票買一賞一優惠。只要你是二人同行，就可以一人價錢買到「機票＋酒店」套票！旅遊航點包括首爾、曼谷、新加坡、台北、高雄及倫敦，機票還包2件23公斤免費寄艙行李。旅遊日期由即日起至6月30日，或10月1日至31日，睇中目的地就快點Mark實假期準備起行！

 

　　假如你想「窮遊」一下，可以選擇較平的高雄雙人套票，只需$3,638起包住宿、機票，即每人$1,819埋單，$2,000有找！而台北及曼谷都是較便宜的選擇，分別需要$4,089及$4,566起／2人。

 

（圖片來源：Envato）

 

　　假如稍有預算，又計劃到訪歐洲的話，今次優惠只需$15,386起（兩人計）就能飛倫敦，每人只需$7,693，以這個價錢普遍連機票都未必買到，但今次連住宿$8,000唔使，絕對抵買！優惠如此著數，一定有不少人搶購，本來有多個日本航點，亦被搶購一空，早早售罄，所以揀啱就不要猶豫，免得後悔太遲！

 

（圖片來源：Envato）

 

「機票＋酒店」旅遊套票買一賞一

預訂日期：即日起至3月18日

旅遊日期：即日至6月30日及10月1日至31日

航點：首爾、曼谷、新加坡、台北、高雄及倫敦（日本大阪、京都、札幌及東京售罄）

優惠內容：必須2人同行，機票價格僅適用於成人經濟艙預訂，價錢包括2件23公斤免費寄艙行李

 

各個航點價格（以雙人套票計算）

 

1. 首爾：$5,074起

2. 曼谷：$4,566起

3. 新加坡：$5,651起

4. 台北：$4,089起

5. 高雄：$3,638起

6. 倫敦：$15,386起

 

購買套票請按此

 

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