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27/03/2024

復活節2024 | 復活節超抵購物優惠大合集！指定日子咖啡買一送一 / MacBook Pro激減$4,000 / $1,500入手智能電視 / 萬寧網店會員迎新$388減$45

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Text: Sammy Leung

　　快到復活節，大家想好今次假期去哪裡玩了嗎？難得放假一定要好好休息及獎勵自己，如果大家想在這幾天好好Shopping的話，可以留意一下本地不同商戶的復活節優惠，今次和大家看看不同的復活節優惠！

 

復活節優惠│1. AEON：指定產品大減價！3件T恤$100+$200換購「$280特許銷售商購物券」

 

　　第一個要介紹的是AEON的復活節優惠，AEON在這段期間一共有2大優寭，先講講「復活蛋出沒假期」活動，活動中的指定雞蛋、沙律、甜品、飲品、即食食品、製蛋工具、衣服等，在即日起至4月3日都有優惠。好像是10隻裝的日本之惠白蛋2件只要$40，平均一件只要$20，超抵；10隻裝蘭王雞蛋只要$37.9，減了$7；原價$69.9的紅色玉子燒鍋，只需要$49.9；指定的童裝T恤、女裝T恤及男裝T恤都是$100買到3件；75折買到玩具入浴球等。

 

 

 

　　第2個要AEON的復活節優惠是在即日起至4月7日，於AEONAEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET作任何購物，就可以$200換購「$280特許銷售商購物券」1套，大家在AEONAEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET店內的指定特許銷售商購物消費就可以使用，特許銷售商有很多，餐飲及購物都有，好像是Maka、吉野家、健康工房、余仁生等！記得一定要AEONAEON、AEON STYLE或AEON SUPERMARKET店內的指定特許銷售商，以及一宗交易只可用2張！

 

AEON復活蛋出沒假期

日期：2024年即日起至4月3日

$280特許銷售商購物券

購物券換購日期︰2024年3月22日至4月7日

購物券使用日期︰2024年3月22日至4月21日

詳情按此

 

下一頁： Pacific Coffee指定飲品買一送一

 

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