著數優惠 | K11 Art Mall一連7星期免費送超過200份美食：炸黑豚肉蛋包飯 / 乾炒牛頸脊河粉 / 咖啡啫喱雪糕！9間指定餐廳消費$400即減$100！即睇優惠詳情

大家常去尖沙咀「搵食」嗎？如果常常去尖沙咀的你，一定要留意今次K11 Art Mall推出的新優惠！近日，K11 Art Mall推出「FOOD FIESTA多國美食巡禮」，只要大家於4月2日至5月31日期間到指定餐廳食飯，掃描領券消費滿$400即減$100！另外，一連7個星期日仲會請大家食飯，即睇詳情！

近日，K11 Art Mall 推出「FOOD FIESTA 多國美食巡禮」，當中有2大值得推介的優惠，包括到指定餐廳食飯消費滿$400減$100及快閃請食飯。今次我們先看看「快閃驚喜」，由4月14日起一連7個星期日，K11 Art Mall聯同參與美食巡禮的餐飲商戶推出周日「快閃驚喜」，限定送出精選菜式，令大家有機會免費食盡美食，一共會有超過200份驚喜限定美食。

周日「快閃驚喜」詳情如下：

● 4月14日 - NINETYs：三文魚子溫泉蛋海膽米拉麵一客(活動當日首30 名顧客)

● 4月21日 - 米炊食堂：烤無激素雞肉蘑菇蛋包飯一客(活動當日首30 名顧客)

● 4月28日 - 阿不：招牌乾炒牛頸脊河粉及時蔬一客(活動當日首30 名顧客 )

● 5月5日 - HOW to live well：咖啡啫喱配雲呢拿雪糕‧濃縮咖啡一客(活動當日首50 名顧客 )

● 5月12日 - 麻吉灶咖：鰻魚芝士蛋餅一客(活動當日首30 名顧客)

● 5月19日 - 米炊食堂：炸黑豚肉蛋包飯一客(活動當日首30 名顧客)

● 5月26日 - 阿不：豉油王海鮮炒麵及時蔬一客(活動當日首30 名顧客)

K11 Art Mall

地址：尖沙咀河內道18號

詳情按此

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