一田購物優惠2024 ︳ 一田Online Shop優惠開催！網店買滿額免運費＋送$50電子優惠券！Dyson吸塵機勁減$1,000 / $1,200有找2個行李箱 / EMMAS床褥半價！即睇優惠減價詳情

一田春日購物賞開始喇！今次一田推出網購優惠，無論超市食品、寢室用品、嬰兒用品、旅行用具、家居電器、廚房用具及個人護理都有大減價！大家足不出戶亦可以大手入貨，買滿額更可以免運費，以及賺取電子優惠券！即睇有甚麼必買筍貨！

一田春日購物賞網購優惠由即日起至4月22日進行，大家只要買滿$1,000就可以免運費，而$1,000以下的訂單需付$80（偏遠地區需付$150），將會於5月17至25日送貨到府上。一田會員單次買滿$1,200或以上即送$50電子優惠券，付款前須填寫YATA-Fans會員的登記電話號碼，積分及優惠券將於4月30日存入合資格帳戶，優惠券於實體店在5月23日或之前買滿$200即可使用。

一田春日購物賞 ︳ 1. 家具電器：Dyson吸塵機勁減一千！洗衣機、冷氣機、雪櫃等狂減

每逢有網購優惠，大家一定會率先看看放在願望清單很久的產品有沒有減價！平時最肉赤、最不捨得衝動消費的一定是電器類。要換新產品的話記得留意今次網購優惠！Dyson手提吸塵機由$3,680減至$2,680、雪櫃減超過$3,000，買一件電器已經滿額，輕鬆等貨品送到上門，即睇有甚麼心水電器！

DYSON 手提吸塵機（V8SLIM FLUFFY）

原價：$3,680；優惠價：$2,680

（圖片來源：一田）

DYSON SUPERSONIC™ 風筒（HD15 星空藍色＋粉霧色 配精美禮盒）

原價：$3,680；優惠價：$2,999

（圖片來源：一田）

BOSCH下置式雙門雪櫃（KVN36CPEA1）

原價：$9,800；優惠價：$6,780

（圖片來源：一田）

ITSU PRIME DREAM按摩椅

原價：$34,800；優惠價：$13,800

（圖片來源：一田）

SAMSUNG 50寸智能電視（50CU8100）

原價：$6,580；優惠價：$4,299

（圖片來源：一田）

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