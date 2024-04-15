  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

15/04/2024

深圳著數 | 深圳2大商場免費派¥100儲值電話卡！每月50GB數據！換領必須出示一證件！教你5 Steps在AlipayHK換領優惠券

#北上玩樂 #內地優惠 #著數優惠 #優惠 #北上著數 #AlipayHK #北上食買玩 #回鄉証 #深圳 #著數 #免費 #電話卡 #商場
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　很多人放假都會北上，但身為手機不離手的人，用手機又怎可以沒有上網呢！而近日，AlipayHK又再次和中國電信合作，在不同的深圳商場大派¥100儲值額電話卡。如果大家之前沒有領取過這個優惠的話，下次北上就要留意了！

 

　　北上又怎可以沒有上網呢？AlipayHK和中國電信合作在不同的深圳商場派儲值額電話卡，這張內含¥100話費可作月費，而月費為每月¥29，即是大家可以3個月免月費。每月還有50Gb數據，包括20Gb通用流量及30Gb定向流量（如騰訊視頻、愛奇藝、抖音）；內地通話低至¥0.1/分鐘（不含國際及港澳台）。不過留意，已辦理過該卡的香港用戶，無法再次申請辦理。

 

 

領展中心城換領處

推廣日期：2024年2月24日至2024年5月31日

換領條件：持有回鄉証的香港賓客先在AlipayHK中取優惠券，再去換領處領取及登記

換領地點：深圳市福田區福華一路3號領展中心城G層客服台

換領時間：上午11時至下午7時

 

金光華廣場換領處

推廣日期：2024年4月1日至2024年5月31日

換領條件：持有回鄉証的香港賓客先在AlipayHK中取優惠券，再去換領處領取及登記

換領地點：深圳市羅湖區南湖街道辦人民南路2028號金光華廣場L1-027-028華為店

換領時間：上午11時至下午6時

 

 

　　不過要注意，每位顧客在AlipayHK中僅限領取1張優惠券，每張券只可使用1次。一齊看看點換電話卡！

 

 

下一頁：即教你點換優惠券

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多著數速遞文章

你可能感興趣

#北上玩樂 #內地優惠 #著數優惠 #優惠 #北上著數 #AlipayHK #北上食買玩 #回鄉証 #深圳 #著數 #免費 #電話卡 #商場

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk