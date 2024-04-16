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16/04/2024

優惠2024 | 4月超筍著數合集！Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一 / 超市買2支清酒85折 / 7-Eleven指定咖啡買1送1 / 世界地球日免費升級燕麥奶

#優惠 #7-Eleven #著數優惠 #Oatly #KFC #Market Place #著數 #咖啡 #Haagen-Dazs
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Text: Sammy Leung

　　近日，有很多商戶都推出了很多優惠，大家有沒有留意呢？不如今次說說4月的著數優惠，當中有日本清酒折扣、Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一優惠等等！如果看到適合自己的，就快去了！Let’s go！

 

4月著數優惠│1. Market Place 2024日本清酒祭：買2支清酒85折！半價換「雜賀黑糖梅酒」

 

　　Market Place由即日起至5月2日舉辦「2024日本清酒祭」，以日本4大列島出產的酒釀為主題，包括九洲、四國、本洲、北海道，所以近百款的日本清酒將進駐全港指定Market Place、惠康、3hreesixty及Oliver's the Delicatessen分店。大家只要購買任何2支清酒（500毫升或以上）可獲得85折優惠。另外，買任何一款場內清酒仲可以半價換購「雜賀黑糖梅酒」720毫升一支（價值：$100）。優惠在分店及網店同步進行，如果購物滿$500或以上更可享同區免費送貨服務。

 


越乃寒梅純米大吟釀金無垢

 

 

Market Place 2024日本清酒祭

網上訂購優惠期：2023年4月12日至5月9日

 

下一頁：世界地球日買指定咖啡買1送1+自攜咖啡杯買咖啡會有1送1

 

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