商場優惠大合集！利園區AlipayHK消費滿額即減／K11 Art Mall Visa卡享逾多間商戶獨家優惠／朗豪坊戲院日憑票尾全數回贈

留港消費成為大家最近的熱話，如果大家平日亦會在港消遣玩樂和購物，就切勿錯過各大商場的優惠！不少熱門商場會與銀行聯乘推出獨家折扣或積分獎賞，更有很多地方有免費泊車優惠，啱晒駕駛人士！即睇哪個商場著數最適合你！

商場消費優惠 ︳1. 利園區：消費滿額送高達$2,300電子優惠券＋AlipayHK／支付寶尊享優惠

五一黃金周將至，大家又有紅日假期喇！利園區率先公布於4月22日至5月12日推出「Rewards in Full Bloom」購物禮遇，Lee Gardens Club 會員凡以電子消費或八達通付款，並以最多2張即日單一收據，購買滿指定金額，可獲贈最多$2,300電子優惠券，包括指定零售商戶及食肆禮券，以及特定商店產品兌換券或優惠券等！最低門檻消費滿$3,000即可獲得$50禮券，以及$30 cosme STORE電子優惠禮券！

（圖片來源：利園區）

利園區春日「Rewards in Full Bloom」購物禮遇

推廣日期：4月22日至5月12日

換領地點：

利園一期一樓、希慎廣場一樓及利舞臺廣場一樓的禮賓部（上午11時至晚上10時30分）

利園一期三樓Club Avenue貴賓室或利園一期二樓Club Avenue會員專櫃（中午12時至晚上8時，只供Club Avenue會員專用）

推廣內容： Lee Gardens Club 會員凡以電子消費或八達通付款，並以最多2張即日單一收據，購買滿指定金額可獲贈電子優惠券：

1. 購物條件：買滿$3,000

禮券內容：即送$50利園區電子優惠禮券，以及$30 @cosme STORE電子優惠禮券。

旅客專屬禮遇（出示其本人有效的非香港護照或旅行證件）：可享專屬魚事者獨家港味小吃

2. 購物條件：買滿$8,000

禮券內容：即送$150利園區電子優惠禮券，以及$100 佐賀燒肉谷電子優惠禮券或$100 迪斐世香港銅鑼灣店電子優惠禮券

旅客專屬禮遇（出示其本人有效的非香港護照或旅行證件）：可享專屬八時神仙草定制甜品或TEEMTONEfai尊享雪糕杯

3. 購物條件：買滿$20,000

禮券內容：即送$500利園區電子優惠禮券，以及Cooley Oysters 特製套餐或$200 迪斐世香港銅鑼灣店電子優惠禮券

旅客專屬禮遇（出示其本人有效的非香港護照或旅行證件）：可享BFF Burger定制漢堡套餐

4. 購物條件：買滿$50,000

禮券內容：即送$500利園區電子優惠禮券，以及RNG Wine 香檳電子兌換券或$500 菲力偉健美集團電子優惠禮券

旅客專屬禮遇（出示其本人有效的非香港護照或旅行證件）：可享関西産直市場獨家手信福袋（隨機組合，包括清酒、禮盒及零食組合）

AlipayHK或支付寶用戶如果想賺盡優惠，就要留意以下著數！利園區聯乘支付寶及AlipayHK推出專享優惠。支付寶用戶購物滿指定購物金額（以人民幣結算），最高可獲￥600代金券回贈，而AlipayHK使用Ant Bank eM+或Ant Bank PayLater或中銀信用卡或渣打信用卡分期買滿額（以港幣結算），亦有即減優惠，最多可減$200！

利園區支付寶 & AlipayHK 五一黃金周回贈計劃

推廣日期：4月22日至5月31日

推廣內容：以AlipayHK（以港幣結算）或支付寶（以人民幣結算），分別享有即減及代金券回贈優惠

【支付寶】

1. 買滿￥600，即減￥30

2. 買滿￥3,000，即獲￥60代金券回贈

3. 買滿￥30,000，即獲￥600代金券回贈

【AlipayHK】

1. 消費滿$150，即減$5

2. 消費滿$30，即減$3

3. 消費滿$10，即減$2

4. 消費滿$2,000，即減$200

（圖片來源：利園區）

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