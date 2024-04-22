機票優惠 | 3大航空公司平機票：濟州航空、香港航空、大灣區航空！飛首爾單程$190起 / 訂曼谷機票滿$1,200減$100 / 三人同行每人$590起來回亞洲7航點

今年大家的旅行Plan好了嗎？近日，有很多航空公司都推出機票優惠，所以買機票前一定要上網搜尋一下，看看各大公司的最新著數！今次，和大家一齊看看3間航空公司的機票優惠著數，除了有韓國機票、泰國機票之外，有些更適用於暑假！正！

機票優惠│1. 濟州航空：飛首爾仁川單程低至$190起

第一個要提的是濟州航空的優惠，濟州航空推出了「JJ Member's Week 濟航會員周」，只要大家登記會員後，就在4月23日下午4時前可以搶了。今次的機票優惠出發日期為2024年8月1日至2024年8月31日，香港飛首爾仁川單程票價低至$190起，而編輯剛剛上官網看了，在截稿前還有單程票價$190的機票。

圖片來源：濟州航空FB

圖片來源：濟州航空

大家可以看到香港飛首爾仁川單程「Fly」票價低至$190起，來回的話，連稅只要$1,218起，這個價錢在暑假來說真的十分抵。不過要留意，「Fly」只提供10KG手提行李，不提供寄艙行李。

香港飛首爾仁川單程「Fly」票價低至$190起(圖片來源：濟州航空)

來回的話，連稅只要$1,218起(圖片來源：濟州航空)

如果大家想要寄艙行李的話，可以用「Flybag」票價，會員只要使用優惠碼 「JJMW2404」，最高有機會減7%。大家記得在「搜尋機票」頁面的輸入推廣優惠碼。

想要寄艙行李的話，可以用「Flybag」票價(圖片來源：濟州航空)

圖片來源：濟州航空

濟州航空在 2024年3月31日至10月26日的夏季航班時間表已經出了：

- 香港往首爾仁川每日7C2102(13:35 - 18:15)、每日 7C2108(01:25 - 06:00)

- 首爾仁川往香港每日7C2101(09:45 - 12:35)、每日7C2107(21:40 - 00:25+1)

JJ Member's Week 濟航會員周

優惠日期：2024年4月17日 (9am) 至4月23日 (4pm)

出發日期：2024年8月01日至2024年8月31日



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