SOGO Thankful Week 2024 | 崇光感謝祭4.26開鑼！美妝護膚、家品電器、名牌手袋勁抵！CLARINS套裝激減$1,506 / 花旗參$320有3盒 / 限量咖啡機平一半！睇埋會員期間限定優惠

崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks又來了！一年兩度的「崇光 感謝祭 SOGO Thankful Weeks」將在4月26日開鑼，大家由即日起至5月26日可以在崇光銅鑼灣店及SOGO eStore享受到多種優惠，而今次先講講崇光感謝祭 Part 1，Part 1會於4月26日至5月12日進行，除了有會員限定購物優惠，仲有超多超抵貨品！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks優惠│1.SOGO eStore 線上獨家預購指定貨品折扣

大家在由即日起至4月25日期間，去崇光網上商店預購指定貨品單一購物$1,800，輸入「TW60」可享$60折扣；預購指定貨品單一購物$3,200，輸入「TW120」可享$120折扣。

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崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks優惠│2.超抵美妝護膚產品

說到 SOGO Thankful Weeks，當然要看看不同日子有甚麼著數，接著下來會以不同的範疇，推介一些銅鑼灣店首三日（4月26日至28日）超抵產品，先看看美妝護膚。

• 4月26日（星期五）：Estée Lauder 皇牌修復精華套裝(價值：$2,145、優惠價：$965)

• 4月27日（星期六）：CLARINS賦活雙精華套裝(價值：$2,476、優惠價：$970)

• 4月28日（星期日）：ARMANI beauty 無瑕氣墊粉底套裝(價值：$1,253–$1,453、優惠價：$680–$880)

可以看到CLARINS賦活雙精華套裝由$2,476減至$970，足足平了$1,506，超抵！而之後的日子，仲有The history of Whoo 后、SHISEIDO、PAUL & JOE、CANVAS的優惠。大家可以官網上看看！





Estée Lauder 皇牌修復精華套裝 價值：$2,145 優惠價：$965



SK-II護膚致臻精華套裝價值：$2,624優惠價：$1,700

CLARINS賦活雙精華套裝價值：$2,476優惠價：$970

ARMANI beauty 無瑕氣墊粉底套裝 價值：$1,253–$1,453 優惠價：$680–$880

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