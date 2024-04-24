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24/04/2024

北上必備！3大跨境支付工具功能+著數！AlipayHK可高德Call車、預約體檢 / Wechat Pay HK美團團購折上折、Costco¥500減¥100 / BoC Pay派¥200紅包

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Text: Sammy Leung

　　大家放假都會北上，但大家去玩會不會使用跨境支付工具付款呢？現時，不少跨境支付工具都提供北上消費服務功能，好像是網上Call車、預訂茶飲等，真的超方便。而部分仲有現金券及節扣優惠，所以今次為大家揀選了其中3個App，即睇有甚麼餐飲、消費服務。

 

跨境支付工具│1.AlipayHK

 

　　在AlipayHK中，有一個「跨境專區」，只要大家按進去，就會看到超多的功能！「跨境專區」功能有可以超快Call車的高德打車、大灣區預約體檢、商店餐廳著數優惠、茶飲店提早落Order等等。

 


在AlipayHK中，有一個「跨境專區」。

 

 

在AlipayHK中，有一個「跨境專區」。

 

 

　　在AlipayHK中，大家可以搜尋「goduc」，就會用到「高德」Call車，不用另外下載其他App或者有內地電子錢包！

 

「高德」Call車

 

 

　　當中更可以在大灣區預約體檢，連牙科都有，一按進去可以看到不同診所，價錢仲要很平，大家一定要留意！

 

 

在大灣區預約體檢，連牙科都有

在大灣區預約體檢，連牙科都有

 

　　如果大家都愛喝人氣茶飲，一定要在App中看看有沒有相關服務，大家可以從AlipayHK中，連結到不同的茶飲店，喜茶、瑞幸咖啡都有，大家可預先點單，減少排隊的時間，仲不用另外下載其他App！



 

喜茶

 

 

 

　　最後，當然要提App內的大灣區著數，AlipayHK不時都會更新App內的著數，今次為大家Pick了幾個，好像是盒馬鮮生總值¥26現金券、桂滿瓏免費甜點、潤園四季¥199食竹笙梛子雞雙人餐、俏九州9折等等。不過，大家要留意這些著數及現金券都有使用條款，使用前一定要看清楚！

 

 

 

大灣區著數

 

大灣區著數

 

 

下一頁：Wechat Pay HK

 

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