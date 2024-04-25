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25/04/2024

WeChat Pay派8元乘車優惠券！新增電車、天星小輪、城巴及新大嶼山巴士嘟「乘車碼」付款！即睇使用+領券教學

#著數 #著數優惠 #WeChat Pay HK #微信支付 #電車 #天星小輪 #新大嶼山巴士 #城巴
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Text: Louise Yuen

　　今時今日搭公共交通工具不只用八達通、信用卡付款，WeChat Pay HK（港幣錢包）及微信支付（人民幣錢包）繼港鐵、九龍巴士及龍運巴士，即日起成功也接入香港電車、天星小輪、城巴及新大嶼山巴士，方便大家用二維碼電子付車資。 另外，，WeChat Pay HK 及微信支付在 4 月 25 日也推出「免費領總值高達 8 元乘車優惠券」活動，即睇領券方法！

 

　　使用方法簡單，上車時只要在 WeChat Pay HK app 上點選「乘車碼」或搜尋微信小程序「搭車碼」，選擇對應的巴士/ 港鐵/ 電車乘車二維碼，將乘車二維碼對準收費器上方鏡頭掃描即可。若乘客使用微信支付付款，則可搜尋微信小程序「搭車碼」，再打開乘車二維碼放到收費器掃描。搭乘天星小輪就不同用法，乘客需先在買票機選擇票價，再透過「收付款」二維碼付費過閘。

 

新大嶼山巴士

 

電車

 

　　為慶祝擴大交通支付覆蓋範圍，WeChat Pay HK 及微信支付將於 4 月 25 日推出「免費領總值高達 8 元乘車優惠券」活動，用戶可領取最多 4 張港幣 2 元「香港交通乘車優惠券」，總值港幣 8 元；而微信支付用戶則可領取最多 4 張人民幣 2 元「香港交通乘車優惠券」，總值人民幣 8 元。「香港交通乘車優惠券」可用於乘搭港鐵、香港電車及巴士 (九龍巴士、龍運巴士、城巴及新大嶼山巴士（特殊路線除外）)。

 

WeChat Pay HK用戶領券方法：

●    優惠推廣期內，使用 WeChat 掃描新大嶼山巴士站牌上的優惠活動二維碼，進入優惠活動頁面後可領取優惠券。

●    用戶領券後，「香港交通乘車優惠券」將發放至用戶的 WeChat Pay HK 賬戶內，用戶於WeChat > 我 > 服務 > 優惠專區> 我的優惠券內，可查看優惠券詳情。

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