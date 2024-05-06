八達通申請自動增值賺最多$150增值額！手機八達通與一般八達通唔同？樂悠咭都有份！即睇八達通自動增值教學 + 申請日期

日日搭車返工放工，八達通動不動就餘額不足又要增值好麻煩！八達通公布申請自動增值即賺最多$150增值額，連樂悠咭都有份！假如還未申請自動增值的話，可以趁這段時間登記，賺盡著數！

八達通宣布即日起至6月30日或之前，只要為手機八達通（包括Citi八達通在iPhone或Apple Watch）申請自動增值服務，並於7月31日或之前完成首次自動增值，即可獲得$150八達通增值額，而一般八達通用戶及使用「樂悠咭」老友記申請自動增值服務，亦可享$100獎賞！還未申請自動增值，一起看看如何登記！

（圖片來源：八達通）

申請八達通自動增值教學

1. 下載最新版本的八達通App點選「更多」

2. 點選「自動增值服務」

3. 點選「立即申請」

4. 點選適合你的金融機構，查閱申請方法，將自動增值額設定為$500或$1,000。有「即時開通」標示的金融機構更可即時開通自動增值服務

提供服務金融機構名單請按此

5. 可按照指示，透過網上銀行服務、致電或下載申請表申請

6. 完成登記後，可於6月30日或之前，完成網上登記優惠

登記推廣優惠請按此

7. 7月31日或之前完成首次自動增值

（圖片來源：八達通）

八達通自動增值優惠

推廣日期：即日起至6月30日

推廣內容：於6月30日或之前申請手機八達通自動增值，可獲$150增值額。八達通卡及樂悠咭用戶可獲$100增值額

完成首次自動增值期限：即日起至7月31日

推廣禮品領取期限：符合推廣要求後的7天後便可領取

推廣優惠詳情請按此