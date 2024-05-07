母親節2024 | 母親節禮物著數優惠：17折起入手空氣淨化機 / 按摩椅限量激減$17,000 / 余仁生$500減$50、指定野生冬蟲夏草低至75折

今個星期就是一年一度的母親節，很多商家紛紛推出母親節優惠，飲食優惠、商場優惠、Shopping優惠等等。如果你還未準備禮物給媽媽的話，就一定要留意不同商店的母親節優惠，今次會講講友和YOHO、TSL 謝瑞麟等優惠，是時候買一份貼心禮物給媽媽！

母親節優惠│1. 友和YOHO：聲波震動牙刷買一送一+空氣淨化機17折

友和YOHO在2024年4月14日至5月14日推出了友和YOHO母親節優惠，在廚房電器、數碼影像、美容儀器等都有優惠，好像是HIFU機、氣炸鍋、跑步機、相機等最抵更有17折起。

今次為大家Pick了一些超抵買的貨品，大家如果還未入手禮物，不妨看看有沒有心水！好像是在即日起至 2024 年 5 月 31 日，買 Mytrex Prove EMS三合一緊緻提拉美容儀 即送 Mytrex Hiho Fine Bubble 淋浴花灑（價值$1,399）。

Mytrex Prove EMS 三合一緊緻提拉美容儀

除了以上優惠，還有Usmile CY1超聲波水牙線機買一送一、Y10聲波震動牙刷均買一送一；原價$2980的Momax 摩米士IoT 智能紫外光負離子空氣淨化機以$499入手，一共有17折；Apple iPad (9th Gen) 10.2" 64GB Wi-Fi 平板電腦用$2,468就買到，減了$131；$2,888入手荷蘭公主 Princess 182080 2合1 蒸氣焗爐，激減$2,389！

$2888入手荷蘭公主 Princess 182080 2合1 蒸氣焗爐

Usmile CY1超聲波水牙線機買一送一、Y10聲波震動牙刷均買一送一

Momax 摩米士IoT 智能紫外光負離子空氣淨化機

Apple iPad (9th Gen) 10.2" 64GB Wi-Fi 平板電腦

友和YOHO母親節優惠

優惠日期：2024年4月14日至5月14日

詳情按此

下一頁：按摩椅限量激減$17,000+買2件精選按摩產品全單減$100