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12/05/2024

母親節商場優惠著數一文睇清！荃新天地買戲飛送現金券 / MOKO平食母親節4人餐 / 新城市廣場近半價買手袋護膚品

#母親節2024 #奧海城 #新城市廣場 #黃埔天地 #朗豪坊 #屯門市廣場 #荃新天地 #中港城 #尖沙咀中心 #置富Malls #帝國中心 #德福廣場 #Jetso #Shopping #著數優惠 #Moko #新世紀廣場 #著數
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Text: Kennis Wong

　　今日就是母親節喇！未買禮物、未想好帶媽媽到哪裏慶祝的話注意！各大商場推出不同優惠，在場內消費多買多賞，有零門檻抽獎贏獎品、獲贈現金券，以及母親節限定工作坊等！即睇媽媽愛逛的商場有沒有著數！

 

母親節2024 ︳ 1. 荃新天地：S+ REWARDS會員買戲飛送現金券！用點數換取工作坊

 

　　最近很多好戲上映，《九龍城寨之圍城》（Twilight of the Warriors: Walled In）更是城中熱話！趁這個母親節周末，一於帶媽媽睇戲，荃新天地場內更有母親節市集，可以與媽媽逛逛，順便Shopping！憑任何即日於場內食肆商戶消費滿$200的有效發票或即日荃新天地英皇戲院戲票2張，可到荃新天地1期禮賓處換領康乃馨鮮花一支，作為媽媽的窩心小禮物！

 

（圖片來源：信和集團）

 

　　另外，S+ REWARDS會員出示2張荃新天地英皇戲院即日電影戲票票尾正本（折扣後合計滿$100或以上），連同電子貨幣付款發票，更可額外換領指定商戶$20 S現金券、商戶優惠券及namco兩局遊戲券，兼享S+ REWARDS雙倍點數，擁有3重禮遇！即日起S+ REWARDS會員憑25點數可於S+ REWARDS App換領5月11及12日舉行的「母親節手工花工作坊」，親手為媽媽製作母親節驚喜。

 

康乃馨鮮花換領及睇戲獎賞

活動日期：5月11及12日

換領地點︰荃新天地1期禮賓處

活動詳情：

●　憑任何即日於場內食肆商戶消費滿$200的有效發票或即日荃新天地英皇戲院戲票2張，即可換領康乃馨鮮花一支。（數量有限，先到先得，換完即止）

●　S+ REWARDS會員出示2張荃新天地英皇戲院即日電影戲票票尾正本（折扣後合計滿$100或以上），連同電子貨幣付款發票，更可額外換領指定商戶$20 S現金券、商戶優惠券及namco兩局遊戲券，兼享S+ REWARDS雙倍點數

 

母親節手工花工作坊

活動詳情：即日起，S+ REWARDS會員憑25點數可於S+ REWARDS App換領5月11及12日舉行的「母親節手工花工作坊」

 

母親節市集

日期：即日起至5月12日

地點：荃新天地1期花園廣場

時間：中午12時至晚上8時

 

下一頁：繼續睇MOKO新世紀廣場優惠！

 

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