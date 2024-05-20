著數優惠 | 本周必知超筍著數！麥當勞每日派$10現金券、捐款抽拉闊飛 / Lady M、鮮芋仙指定產品買一送一 / 人氣薄餅店生日送Pizza

天氣不好，又要上班，心情當然差。為了獎賞一下自己，可以Shopping、食美食，讓自己的心情變得好一些。講到Shopping、食美食，我們當然要找最抵，所以今次找來一堆著數優惠給大家，大家可以看看適合不適合自己！

著數優惠│1. Dough Bros Pizza & Doughnuts：新會員即有$50現金券+生日免費Pizza

第一個優惠是人氣Pizza、Doughnut店Dough Bros Pizza & Doughnuts，會員在Dough Bros Pizza & Doughnuts消費會有10%回贈優惠，回贈Dough Dollar，而$1 Dough Dollar可作港幣$1使用。另外，新會員更可以得到$50現金券，在生日時更可以得到一份免費的指定生日Pizza！

(示意圖)

Dough Bros Pizza & Doughnuts

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