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24/05/2024

最抵家品優惠合集！MegaBox家品節真皮梳化減近$5,000 / 荃灣廣場55折買OSIM按摩產品 / 日本城全城買4送1！睇埋AEON、Daiso優惠

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Text: Kennis Wong

　　每次要買傢俬、家品，一買就花費幾千元好肉赤？今次為大家推介幾個家品折扣優惠，有大型商場，亦有日本百貨品牌！無論梳化等大型家品，抑或小至枕頭等寢室用品都能滿足到！即睇哪一個優惠適合你！

 

家品優惠 ︳ 1. MegaBox：真皮梳化勁減近$5,000、毛孩家庭必買寵物家品！

 

　　MegaBox即日起至7月1日舉辦「初夏家品節」，大量家俬家品低價發售！AIRLAND雅蘭舒適乳膠枕頭低至$99（原價$299）、SIMMONS蓆夢思甜夢®朗玥床褥5折、IKEA BARSVIKEN黑色摺板檯$849.9（原價$1,390）！最平家具必數Good Idea Deluxe Okino TIBET真皮三座位梳化，原價$7,699，現優惠價$2,999！

 

　　家中有毛孩的話最煩惱的一定是買了靚家俬，卻很快被抓爛！今次「初夏家品節」亦顧及到有寵物的家庭，NITORI冷感寵物墊帶枕$80（原價$119）、at.home CLOUD三座位梳化床（寵物布料）$4,277 （原價$6,580）！大家可以慢慢揀適合自己和貓狗的家具！

 

AIRLAND雅蘭舒適乳膠枕頭
原價$299；優惠價：$99
（圖片來源：MegaBox）

 

Good Idea Deluxe FABI二位梳化（升級版）（寵物易理布）
原價$8,999；優惠價：$3,999
（另收$250運費）
（圖片來源：MegaBox）

 

IKEA BARSVIKEN 黑色摺板檯（優惠期至 19/6）
原價$1,390；優惠價$849.9
（圖片來源：MegaBox）

 

　　假如打算大手入貨的話，消費滿額即可獲現金券或贈品，最多可獲$2,000商戶現金券！啟德、九龍灣住戶注意，出示住戶證或指定送貨地址更可享額外賞高達$200 IKEA 禮品卡！

 

家品限定賞

日期：即日起至換完為止

時間：中午12時至晚上10時

地點：禮品換領 / Mega Club 專櫃@地下

換領內容：

1. 消費滿$10,000，可獲$500商戶現金券。啟德、九龍灣住戶額外獲IKEA $100禮品卡。

2. 消費滿$18,000，可獲CILIA泰國天然乳膠枕。啟德、九龍灣住戶額外獲IKEA $100禮品卡。

3. 消費滿$50,000，可獲$2,000商戶現金券。啟德、九龍灣住戶額外獲IKEA $200 禮品卡

 

下一頁：即睇荃灣廣場優惠

 

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