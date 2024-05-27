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27/05/2024

一田春日購物賞開鑼！勁多優惠著數！超市指定貨品買1送1、$100任選4件 / 吸塵機械人激減$1,210 / 新地商場一田符合1條件即額外賺2,000 商場積分

#優惠 #著數 #著數優惠 #百貨 #一田
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Text: Sammy Leung

　　愛到一田購物的朋友要留意，最近，一田百貨推出了「一田春日購物賞」，當中有超多抵買貨品及著數優惠，由人氣家電、名牌廚具、至抵新鮮食材都有齊，今次一齊看看一田春日購物賞有甚麼筍貨！

 

　　一田百貨在即日起至6月2日推出了「一田春日購物賞」，今次為大家推介其中6大超筍優惠，包括全城熱話激抵貨、卡通人物、超級市場、家居用品、嬰童用品、化妝美肌服飾、其他優惠等，而在官方網站逐一按進優惠，更可以看到提供優惠的分店。

 

一田春日購物賞│1.全城熱話激抵貨類別優惠

 

　　全城熱話激抵貨類別中，有九州食品祭、日本人氣超市LOPIA特集、MINNA NO TABO 獨家限定精品！、YATA-Fans會員激賞及40大筍貨巡禮。編輯為大家Pick了一些抵買貨品，好像是$58買到2個日本溫室桃，平了$20；5罐裝Euras吞拿魚碎(油浸/水浸)$39.9；褔岡急凍熟松葉蟹腳(約400克) $178 ；$52.8入手褔岡明太子(約90克) ；一蘭豚骨拉麵只售$39；$23.8買紐西蘭/墨西哥 南瓜(日本品種)，平了$13。

 

 

 

 

一田春日購物賞

日期：5月25日至6月2日

全線一田及特別展場 (每日一田YATADAY除外)時間：上午10時至下午10時

超市：按各分店營業時間

詳情按此

 

下一頁：超級市場類別優惠

 

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎► 了解詳情

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