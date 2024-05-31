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31/05/2024

淘寶「618購物狂歡節」5大優惠！跨店滿¥300減¥50 / 每晚指定時間搶Code買¥399減¥99 / 官方物流取消住宅附加費

#淘寶 #網購 #Shopping #優惠 #著數 #著數優惠
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Text: Sammy Leung

　　購物狂注意！淘寶又有優惠，又是掃筍貨的時候！近日，淘寶宣布推出「618購物狂歡節」，一共5大著數，而集運方便都有抵！快去Shopping！

 

　　淘寶宣布，在5月31日晚上8時至 6月20日晚上11時59分推出「618購物狂歡節」，一共有5大著數，今次和大家逐個睇！

 

淘寶618購物狂歡節│1. 首4小時秒殺優惠+限定優惠碼

 

　　第一個要說說31日晚的快閃優惠，在5月31日的晚上8時至12時這4小時內會有首4小時秒殺優惠；另外，到時大家可以輸限定優惠碼「YESSS618」，買滿¥258減¥18，抵上加抵。

 

 

淘寶618購物狂歡節│2. 官方立減商品

 

　　第2個是官方立減商品，官網會有不少指定商品85折起，有精品女裝、時尚男裝、運動服飾、男女鞋、包包配飾、小型家具、收納整理、客廳、書房、臥室、傢俱、美容儀器、彩妝用品、紙品都有。編輯Pick了2個超筍的，例如家用門口收納鞋櫃半價只售¥69.8起；多功能復古衣架¥3.49起。

 

 

 

淘寶618購物狂歡節│3. 跨店滿減商品

 

　　大家若看到貨品價錢上標示著「每¥300減¥50」，即是跨店滿減商品，大家可以跨店買滿¥300，即減¥50，不會有上限！

 

淘寶618購物狂歡節│4.搶優惠碼

 

　　第四個是優惠碼，在推廣期每晚8點，大家都可以搶優惠碼，只要購物滿¥399，即可減¥99，超級抵！不過，優惠碼是限量的，大家記得去搶了！

 

淘寶618購物狂歡節│5. 告別附加費

 

　　最後一個是集運優惠，以為如果要把貨品送上家，是要加住宅附加費，但現在淘寶官方物流帶會取消¥16宅配（住宅）附加費，送貨上門更抵！

 

 

 

618購物狂歡節

時間：5月31日晚上8時至 6月20日晚上11時59分

詳情按此

 

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