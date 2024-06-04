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04/06/2024

免費機票 | 香港國際機場網店買滿額即送名古屋或布吉來回機票！最多可換多少張？父親節限時優惠買TUMI滿額送護照皮套

#Jetso #布吉 #TUMI #機票 #名古屋 #著數 #父親節 #著數優惠 #去旅行 #Shopping #香港國際機場網店 #HKairportShop.com
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Text: Kennis Wong

　　父親節就到，大家買好禮物孝敬爸爸未？如果還未想好買甚麼，可以在香港國際機場網店選購，網上有旅行用品、美酒、潮流服飾，甚至護膚彩妝品，送禮自用都一定會有心水產品入手！現時只要買滿金額即送名古屋或布吉來回機票一張！即睇送機票詳情及其他禮遇！

 

買滿$3,000即送名古屋或布吉來回機票！

 

即日起至6月30日，於HKairportShop.com機場網上商店購物或選用尊尚購物服務訂購精選奢侈品牌商品，累積消費滿$3,000即可獲得名古屋或布吉來回機票一張，毋須抽獎，每位會員最多可換領來回機票2張。

 

　　大家最近有想買的產品的話，不妨看看網店有沒有，隨時賺多一張來回機票！在網店上花費$1即獲1獎賞積分，買滿$300更可免費送貨，消費$1,000更可享免費登機閘口提貨，如果會大手入貨的話，不用擔心要拿著重物周圍走！

 

（圖片來源：HKairportShop.com）

 

買TUMI正價產品滿額送護照皮套！

 

　　假如看中TUMI的產品，即日起至6月30日，只要買正價貨品滿$8,000，即可免費獲贈TUMI護照皮套一個，價值$1,130！想買父親節禮物，不妨考慮這一個牌子！

 

TUMI產品請按此

 

（圖片來源：HKairportShop.com）

 

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