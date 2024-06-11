七一優惠懶人包｜7.1回歸推多個食玩買優惠！$0搭電車、輕鐵！海洋公園門票低至7折/ 10+博物館、M+、濕地公園免費開放！即睇各項著數詳情

各位打工仔剛放完端午節假期，下個公眾假期就要等到7.1香港回歸日了！行政長官李家超今日（6月11日）宣布7月1日將有不同優惠，鼓勵大家外出玩樂，無論飲食、購物、玩樂，還是交通統統都有著數！

七一優惠最早由6.29開始！多個展館免費開放、海洋公園門票低至7折！

7月1日除了是紅日假期，還有不同優惠著數，不只科學館、太空館的常設展覽，以及香港藝術館專題展覽免費開放，主題景點如海洋公園、昂坪360又有門票折扣，就連買餸都有優惠！即睇有甚麼優惠，好好計劃當日行程！

【6月29日至7月1日優惠】

1. 海洋公園全日暢玩優惠票票價低至7折

2. 昂坪360小童和長者來回標準纜車門票票價低於3折

（圖片來源：昂坪360 Ngong Ping 360 Facebook）

【7月1日當天優惠】

1. 免費乘搭電車、輕鐵和行駛新界西北路線的港鐵巴士

（圖片來源：Unsplash）

2. 3至11歲小童免費乘搭多條港鐵路線

3. 免費使用康樂及文化事務署多項室內和戶外康樂設施

免費開放供市民使用的康樂設施包括：

● 室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球枱、美式桌球枱、英式桌球枱、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

● 戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

● 公眾游泳池（不包括灣仔游泳池及因改建工程而暫停開放的九龍仔游泳池）

● 水上活動中心艇隻（創興水上活動中心的康樂獨木舟、水上單車、舢舨和彩艇只供營友免費使用）

4. 科學館和太空館的常設展覽、香港藝術館的專題展覽（「香港賽馬會呈獻系列：尋香記──中國芳香文化藝術展」）、西九文化區M+博物館標準票的所有展覽、故宮文化博物館所有專題展覽、香港文化博物館、香港歷史博物館、茶具文物館、香港鐵路博物館、香港海防博物館、葛量洪號滅火輪展覽館、羅屋民俗館、李鄭屋漢墓博物館、上窰民俗文物館、香港電影資料館、三棟屋博物館、油街實現和香港視覺藝術中心和濕地公園免費開放

（圖片來源：香港太空館）

5. 逾千間食肆提供優惠，如香港國際機場、房委會的大本型商場、數碼港商場、東日街市及香港仔街市，將有不同活動及消費優惠

6. 位於舊油麻地警署的警察禮品廊快閃店會在7月1日額外營業，警方會在社交平台送出警隊180周年紀念模型車

【7月1至7日優惠】

1. 在本地魚菜直送網站或透過手機應用程式購買魚類統營處和蔬菜統營處特定產品，可享71折優惠

7月1日還未到已經預告多個優惠，相信稍後會公布更多詳情，大家密切留意，好好在七一放鬆一下！