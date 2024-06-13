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13/06/2024

父親節平機票 ︳ 3大航空公司機票優惠！國泰三人同行75折飛日韓台泰！HK Express首爾單程$148起 / AirAsia新推$0曼谷機票

#國泰 #Airasia #HK Express #著數優惠 #大阪 #Jetso #Travel news #香港快運 #Cathay Pacific #東京 #首爾 #濟州 #機票 #短線遊 #著數 #韓國 #曼谷 #泰國 #釜山 #日本
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Text: Kennis Wong

　　本周日就是父親節，有沒有打算買禮物給爸爸孝敬他？如果想了半天都未有心水禮物的選擇，不如帶他去旅行好好放鬆一下！現在即睇國泰、HK Express及Air Asia 6月份優惠，最平更可以$0飛曼谷，部分更是暑假旺季也適用，十分吸引！

 

平機票 ︳ 1. 國泰：3人同行即享75折飛日本大阪、東京、台北、首爾等熱門航點！

 

　　一家大細想快閃亞洲地區可以考慮購買國泰機票！由即日起至6月30日，國泰會員三人或以上同行，購買即日至11月30日飛往大阪、東京（成田）、台北、首爾、曼谷等，輸入優惠碼【CXFAM2024】即享票價75折優惠！除了這些亞洲熱門航點，內地上海（浦東）、杭州等都包括在內，連杜拜也是優惠航點之一！相信眾多個地點選擇，總有一個是全家人都想去的地方，大家快點與爸爸計劃一趟旅程！

 

（圖片來源：國泰航空）

 

國泰同行優惠

預訂日期：即日起至6月30日（需於出發日期7天前購票）

優惠內容：三人或以上同行購買指定航點的特選經濟或商務客艙由香港出發的來回機票，輸入優惠碼「CXFAM2024」即享票價75折優惠

出發日期：即日起至11月30日

優惠航點：

  •     商務客艙：福岡、名古屋、大阪、札幌、東京（成田）、台北、首爾、曼谷、布吉（普吉島）、吉隆坡、檳城、上海（浦東）、杭州、青島及西安
  •     特選經濟客艙: 大阪、東京（成田）、台北、首爾、曼谷及杜拜

 

優惠詳情及購買機票請按此　

 

下一頁：即睇HK Express 4日限定單程日韓機票優惠！

 

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