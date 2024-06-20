長者咭優惠 ︳長者買超市食物、日用品有折！幾時去百佳惠康最多優惠？HKTVmall買滿額免運費、永安百貨有份

各位老友記年滿65歲或以上，就可以申請長者咭！不少生活百貨商店、超市都有長者咭專屬優惠，長者假如要到惠康、百佳等入貨時，記得向收銀員展示長者咭，享用折扣優惠！現在立即看看有甚麼長者咭專屬著數！

長者咭申請詳情請按此

（圖片來源：Envato）

【長者咭超市優惠】

1. 百佳

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

2. Taste

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

3. Express

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

4. Fusion

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

（圖片來源：屈臣氏集團）

5. Gourmet

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

6. PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

7. SUPADEPA

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

8. International

● 長者咭持有人逢星期三可憑咭於百佳分店以9折購買全線「超值牌」、「佳之選」或「金御膳」貨品

● 查詢電話：2606 8658

9. 惠康

● 逢星期三 憑長者咭於惠康門市購買指定獨家品牌產品即享9折優惠

● 查詢電話：2299 1133

（圖片來源：惠康超級市場 Wellcome Supermarket Facebook）

10. Market Place

● 逢星期三，憑長者咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折

● 查詢電話：2299 3966

11. 3hreesixty

● 逢星期三，憑長者咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折

● 圓方 Element分店查詢電話：2196 8066

● 赤柱廣場 Stanley分店查詢電話：2539 0455

12. 華潤萬家

● 長者咭專享特價精選貨品

● 查詢電話：2827 8333

13. 寶達食品超市

● 逢星期三下午4時前，憑長者咭購買急凍貨品享有88折

● 查詢電話：2827 8333

（圖片來源：寶達食品超市 Facebook）

14. 家園便利店

● 即時申請為會員，即享有永久貼近來貨價之會員優惠

● 查詢電話：3987 7800

15. 營多東南亞美食市場

● 貨品九折優惠（不適用於電話卡及特價貨品）

● 查詢電話：2897 1502

【長者咭百貨商店優惠】

1. HKTVmall

● 長者咭持有人可登記加入長者會，成為會員後輸入輸入指定優惠碼「SENIOR95」享逢星期三額外95折

● 長者會新會員即享$50網上購物優惠碼，單一訂單滿$350即可使用

● 購物滿$50即享免費門市自取

● 買滿$200免運費

● 詳情請按此

（圖片來源：HKTVmall）

2. 永安百貨

● 指定貨品85折至95折（特價貨品除外）

● 逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折

● 上環總店查詢電話：2852 1888

● 彌敦道店查詢電話：2710 6288

● 尖東店查詢電話：2196 1388

（圖片來源：旅發局）

3. 裕華國貨百貨店

● 正價商品9折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品

● 查詢電話：3511 2222

4. 生活館／生活廊

● 正價貨品85折、特價及電器貨品95折（不可與其他優惠或VIP會員優惠同時使用）