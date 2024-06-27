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27/06/2024

71優惠 ｜ 七一回歸交通、消閒優惠合集！逾2,000間食肆參與！免費搭電車、天際100門票27折、大家樂$99冬瓜盅二人餐

#優惠 #飲食優惠 #7月1日 #著數 #公共交通 #著數優惠 #香港回歸
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Text: Sammy Leung

　　7月1日是香港回歸祖國的日子，今年是回歸祖國二十七周年，為了慶祝7月1日，民政事務總署跟社會各界會在十八區舉辦不同的活動，而當中很多機構和飲食業界更提供一系列優惠，有公共交通優惠、飲食著數、文化藝術消閒優惠等等，真的有超多！

 

七一優惠│1. 公共交通優惠

 

　　7月1日回歸日，真的有很多優惠，先看看公共交通七一優惠，今次為大家Pick了幾個較特別的：

● 港鐵：3至11歲小童免費乘搭港鐵（包括機場快線及來往羅湖及落馬洲站的車程，不包括高速鐵路、東鐵線頭等及東鐵線範圍的港鐵接駁巴士）。而輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士亦會全日為所有乘客提供免費服務。

● 電車：免費乘搭電車

● 中環－長洲航線：2024年6月28日（星期五）早上10時正中環五號碼頭入口會派「中環－長洲」航線乘船贈券共200張，憑券可於2024年7月1日免費乘搭指定航線的普通渡輪普通客位一程

 

　　除了以上優惠，仲有不少公共交通優惠，不過大家使用優惠前可以先到官方網站看清條款！

 

圖片來源：Unsplash@The Transport Enthusiast DC

 

更多詳情按此

 

下一頁：文化藝術消閒

 

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