優惠情報 | 盤點今期Shopping著數！PayMe超多優惠券 / 惠康門市買$188有88折 / 眼鏡88指定店名牌太陽眼鏡$200起 / Francfranc 900款貨品最抵半價

天氣熱，不想進行戶外活動，最好的當然是留在室內Shopping！今次會集合近期著數優惠，有商場、眼鏡店、支付平台，讓大家Shopping時都可以抵到盡！

著數優惠│1. 信和集團商場：指定方式付款滿$200即減$100

信和集團商場有2款購物優惠，包括「全城運動狂熱賞」、「聯乘AlipayHK 向香港及國內用戶大派優惠」。前者是「全城運動狂熱賞」，在2024年7月26日至8月11日舉行，S+ REWARDS會員在奧海城、屯門市廣場、荃新天地、中港城及藍灣廣場消費滿指定金額，即可換領多款adidas運動產品及商場現金券，總值超過$3,000萬！而另外一個則是「聯乘AlipayHK 向香港及國內用戶大派優惠」，大家在2024年7月26日至8月11日使用Ant Bank PayLater/餘額+/中銀信用卡分期或渣打信用卡分期 (不含Q card)服務，滿$200即減$100，滿$2,000更減$200！而國內用戶在集團旗下商場消費後，選用「花唄」服務，滿¥200元即減¥100，滿¥2,000元減¥200！詳情可以意官方網站！

信和集團商場

日期：2024年7月26日至8月11日

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