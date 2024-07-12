12/07/2024
IKEA優惠 | 宜家夏季清貨減價Final call！最後6日！最平$5有交易 / 半價入手鏡櫃 / 軟墊式床架$600有找！yuu會員符合1條件額外9折
Sammy Leung
Sammy Leung
每個人、每件事，總有值得被發掘的地方。
Senior Content Editor
IKEA 夏季清貨減價Final call，最後6日優惠！早前IKEA推出夏季減價清貨優惠，幾百件精選家品、家飾、廚具、收納用品都有折，部分更有機會低至五折出售！真的是最後幾日了，睇中就要入手！
由即日至 7月17日都會有IKEA夏季減價清貨優惠，千件精選家品、家飾、廚具、收納用品都有優惠，設計師家居單品更低至半價！如果你是yuu會員，仲會有更多著數，只要購買6件以上精選減價產品，即可享額外9折優惠！
超多筍貨
今次會和大家一齊看看IKEA網店，看看夏季減價清貨優惠，編輯為大家Pick了一些超筍貨品，好像是SLATTUM軟墊式床架只要$599；TEODORES/VANGSTA一枱四椅只要$1,999.5，減了$299.1；$899可以入手原價$1,799 KORNSJÖ鏡櫃，真的是半價；$249.9買到NOLMYRA舒適椅。而最平$5就可以買到不同的產品，好像是HJÄLPA掛衣桿用掛鈎、TOMAT噴水壺等；$9.9貨品都有很多，例如杯裝香味蠟燭、滅燭器、縫隙清潔套。
NOLMYRA舒適椅
KORNSJÖ鏡櫃
TEODORES/VANGSTA一枱四椅
SLATTUM軟墊式床架 $599
日期：即日起至 7 月 17 日
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