MUJI季度優惠折扣！最平$13.5有交易！女裝短袖T裇$68起 / 男裝涼感外套激減$100 / 夏天必備風扇9折

夏日炎炎，想買多一些衣物替換，又或者想買個隨身小風扇？正好MUJI進行季度折扣優惠，大家可以趁這個機會看看有沒有適合自己的產品，即睇！





MUJI正進行季度折扣優惠，多款指定男女童裝、配飾及日用品以優惠價發售，在官方網上商店同時有售。食品方面，指定貨品有9折，最平$13.5買到不同口味的薯條！

女裝方面，最抵會有8折，不論是長褲、襯衫、連身裙、背心、短褲都有折，好像是原價$78的女裝棉混平織圓領短袖T裇以$68就買到；8折有女裝抗紫外線速乾緊身褲。

男裝方面，都有很多選擇，最抵會有8折，長褲、襯衫、短褲等都有折，好像是最平$126.4就買到原價$158的男裝有機棉粗織圓領短袖T裇；男裝涼感透氣外套激減$100，以$388就可以入手。

而夏天必備的風扇都有9折，USB充電式手提風扇有9折，$79.2就可以入手；而低噪音USB座檯風扇則由$180減至$162。

另外要留意，因為MUJI網上商店設立每周限時優惠專區，優惠只限一星期，而指定家具商品限時免運費，部分商品低至5折。好像今個星期，就是4款的餐枱，好像是原價$3,080的橡木餐枱連抽屜 以$1,580就能入手，超抵！

詳情按此