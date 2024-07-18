  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watche Tre...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
著數速遞
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

18/07/2024

MUJI季度優惠折扣！最平$13.5有交易！女裝短袖T裇$68起 / 男裝涼感外套激減$100 / 夏天必備風扇9折

#著數優惠 #Shopping #著數 #優惠 #減價 #MUJI
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy leung

　　夏日炎炎，想買多一些衣物替換，又或者想買個隨身小風扇？正好MUJI進行季度折扣優惠，大家可以趁這個機會看看有沒有適合自己的產品，即睇！

 

　　MUJI正進行季度折扣優惠，多款指定男女童裝、配飾及日用品以優惠價發售，在官方網上商店同時有售。食品方面，指定貨品有9折，最平$13.5買到不同口味的薯條！

 

 

 

　　女裝方面，最抵會有8折，不論是長褲、襯衫、連身裙、背心、短褲都有折，好像是原價$78的女裝棉混平織圓領短袖T裇以$68就買到；8折有女裝抗紫外線速乾緊身褲。

 

 

　　男裝方面，都有很多選擇，最抵會有8折，長褲、襯衫、短褲等都有折，好像是最平$126.4就買到原價$158的男裝有機棉粗織圓領短袖T裇；男裝涼感透氣外套激減$100，以$388就可以入手。

 

 

　　而夏天必備的風扇都有9折，USB充電式手提風扇有9折，$79.2就可以入手；而低噪音USB座檯風扇則由$180減至$162。

 

 

 

　　另外要留意，因為MUJI網上商店設立每周限時優惠專區，優惠只限一星期，而指定家具商品限時免運費，部分商品低至5折。好像今個星期，就是4款的餐枱，好像是原價$3,080的橡木餐枱連抽屜 以$1,580就能入手，超抵！

 

詳情按此

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多著數速遞文章

你可能感興趣

#著數優惠 #Shopping #著數 #優惠 #減價 #MUJI
更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk